Non Jamie Foxx, incontra i mutaforma della vita reale che interpretavano i vampiri in “Day Shift” su Netflix

La recente uscita di Netflix, Turno diurno era un thriller di vampiri interpretato in modo univoco che strisciava nelle case dei personaggi. Diretto da JJ Perry, questa commedia horror è protagonista Jamie Foxx, Dave Franco, Karla Souza e Meagan Good. Segue la trama di Bud Jablonski, che si guadagna da vivere uccidendo vampiri e pulendo le piscine. Il film è pieno di molti sequenze d’azione che schiacciano ossa, braccia contorte e cadaveri che affondano.

Per gli spettatori, questa potrebbe essere un’avventura selvaggia di un cacciatore che uccide alcuni spaventosi mostri soprannaturali. Ma i film richiedono molto lavoro rispetto a quello che sembra sullo schermo perché dietro ci sono persone laboriose che danno il meglio di sé per intrattenere il pubblico. Ecco un’anteprima del mutaforma della vita reale che interpretavano i vampiri nel film.

Gli orribili vampiri che Jamie Foxx ha combattuto in Day Shift sono dei veri artisti

La pagina ufficiale di Netflix ha condiviso a video dietro le quinte del Turno diurno set, che ha rivelato le persone che hanno dato vita ai vampiri. Il post affermava: “Incontra i contorsionisti di grande talento che hanno interpretato i vampiri in Day Shift.”

Il video mostrava tutte le acrobazie e i movimenti eseguiti contorsionisti in modo che potesse sembrare più efficace. I creatori assunti sei ginnaste per fare tutte le scene di combattimento con Jamie Foxx. Dal momento che gli effetti speciali in questo film straziante potrebbero non aver funzionato. In aggiunta a questo, volevano che le acrobazie fossero convincenti e avvincenti per gli spettatori. Pertanto, solo i contorsionisti possono piegare i loro corpi così, come abbiamo visto nel video. Ogni contorsionista aveva set di abilità uniche, da piegarsi a rompersi.

Il contorsionista ha portato un’energia selvaggia nel film

In un’intervista a Tudum, il coordinatore degli stunt, Giustino Yu, ha parlato degli artisti altamente qualificati come vampiri. Ha rivelato come gli artisti erano soliti fare pose soprannaturali e sono stati spostati attraverso i fili. Tuttavia, ci è voluto del tempo per creare qualcosa di dinamico che lasciasse un impatto sulle menti degli spettatori. “Abbiamo trascorso un mese fuori dai libri cercando di imparare i movimenti contorsionisti e quali fossero i loro limiti”, disse Justin Yu.

Sebbene questo modo tradizionale di fare acrobazie da sgranocchiare ossa non fosse un lavoro facile, hanno dovuto aggiungere tutti i suoni per renderlo più fluido, ma tutto ha dato i suoi frutti perché questo era qualcosa di diverso dai bei succhiasangue di fantasia. Hai visto questo nuovo racconto di vampiri? In caso contrario, puoi riprodurlo in streaming solo su Netflix.

