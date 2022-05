Non incolpare il Karma! aggiornamenti sulle versioni, cast, sinossi e altro ancora

Ci sono così tanti buoni film Netflix in arrivo sullo streamer nei prossimi due mesi. Un film che molte persone aspettano con impazienza Non incolpare il Karma! Di seguito abbiamo condiviso tutto ciò che c’è da sapere sul film commedia romantica in uscita.

Non incolpare il Karma!altrimenti noto come ¿Qué culpa tiene el karma?, è un film originale messicano diretto da Elisa Miller da una sceneggiatura co-scritta da Fernanda Eguiarte e Marcelo Tobar. Jorge “Tocayo” Ramírez ha firmato come produttore e Juan Uruchurtu come produttore esecutivo.

Non è chiaro quando sia iniziata la produzione della commedia romantica, ma sappiamo che le riprese si sono concluse nell’agosto 2021. Il film è stato girato principalmente nello splendido stato dello Yucatán.

Di seguito, abbiamo condiviso una carrellata di tutto ciò che sappiamo finora sul film, inclusi aggiornamenti sulla versione, cast, sinossi e altro!

Non incolpare il Karma! aggiornamenti di rilascio

Il 27 aprile, Netflix ha pubblicato la sua lista di film dell’estate 2022 e Non incolpare il Karma! è stato inserito nell’elenco. Purtroppo, però, lo streamer non ha annunciato una data di uscita ufficiale. Tutto quello che sappiamo è che è stato confermato che il film arriverà su Netflix questa estate. Ciò significa che stiamo osservando una data di rilascio compresa tra giugno e settembre. Incrociando le dita, la commedia romantica riceve un’uscita all’inizio dell’estate. Condivideremo sicuramente la data di uscita ufficiale una volta che Netflix lo annuncerà.

Non incolpare il Karma! lancio

Aislinn Derbez guida il cast come protagonista. Potresti conoscere Derbez da La casa dei fioriche è uno dei migliori programmi spagnoli su Netflix.

Ecco l’elenco completo del cast tramite Deadline proprio qui sotto:

Aislinn Derbez

Renata Notni

Gil Cerezo

Giuseppe Gamba

Carmen Madrid

Maurizio Garcia Lozano

Miriam Chi Chim

Non incolpare il Karma! sinossi

Netflix Media Center ci ha fornito la sinossi ufficiale e l’abbiamo condivisa di seguito:

Sara è una stilista frustrata che incolpa il karma della sua sfortuna. Lo presume dopo una maledizione involontaria della sua bella e fortunata sorella Lucy durante la loro infanzia. Mentre lotta per mantenere a galla la sua attività di souvenir a Mérida, la sua stabilità viene persa quando Aarón, la sua ex cotta e migliore amica e ora musicista super famoso, torna nel modo più inaspettato. Come di consueto, Aarón sposerà la sorella Lucy dopo poche settimane di fidanzamento. Sara dovrà affrontare il suo cattivo karma e superare la perdita del suo ex amore adolescenziale quando riceve la visita del suo fidanzato online, Roberto e dei suoi genitori che stanno per porre fine al loro matrimonio a causa del desiderio di sua madre di avere una relazione aperta.

Stiamo ancora aspettando una data di uscita ufficiale e un trailer. Dato che ci stiamo avvicinando rapidamente all’estate, Netflix probabilmente annuncerà la data di uscita e pubblicherà presto il trailer. Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori informazioni su Non incolpare il Karma!