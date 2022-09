“Non ho pane a casa mia”: quando Millie Bobby Brown ha rivelato il suo amore per uno spuntino strano e Noah Schnapp l’ha appena fatta innamorare di lui

Millie Bobby Brown e Noah Schnapp hanno una bellissima amicizia. I fan adorano la loro chimica senza sforzo mentre scherzano avanti e indietro ogni volta che sono in presenza l’uno dell’altro, che si tratti di un’intervista o di un Instagram Live. Parlando di Instagram Live, Brown e Schnapp hanno recentemente regalato una sorpresa ai loro fan ospitando un live, durante il quale hanno discusso molte cose, mentre l’attrice aveva una divertente confessione da fare.

In particolare, Schnapp e Brown si sono incontrati sui set di Cose più strane, dove erano gli attori più giovani tra il resto del cast. Forse è la loro vicinanza per età o le esperienze simili dei rispettivi personaggi (Eleven e Will) che hanno avvicinato i due attori. Indipendentemente da ciò, amiamo l’amicizia che condividono. E il recente Instagram Live era pieno della loro adorabile chimica, confessioni divertenti e Millie che si innamorava di Schnapp.

LEGGI ANCHE: Gli innamorati di “Stranger Things” Millie Bobby Brown e Noah Schnapp dimostrano di essere selenatori hardcore

Lo snack preferito di Millie Bobby Brown e l’amore per la sua co-protagonista.

Per celebrare la giornata nazionale dei migliori amici, Millie Bobby Brown e Noah Schnapp sono apparsi insieme su un Instagram live in cui hanno provato i prodotti dell’altro. Millie è andata per prima con il suo cucchiaio di crema spalmabile al cioccolato e ha annunciato di amare la meringa. Quando Schnapp le ha chiesto di fare solo un brindisi, ha risposto: “Non ho il pane in casa.Noah sembra confuso mentre Millie procedeva a spalmare un cucchiaio di cioccolato spalmato sulla meringa prima di divorarla.

È stato il turno di Noah di provare il cuscinetto in gel sotto gli occhi di Millie’s Florence by Mill’s. Ma non era tutto. A Noah è stato anche chiesto di descrivere lo stile di Millie. Noah lo ha descritto come un sacco di Louis Vuitton. Ha definito il suo stile elegante nonostante fosse un po’ “là fuori” o rischioso. Millie arrossì per il complimento e confessò di essersi appena innamorata di lui. Guarda l’intera diretta nel video qui sotto se te lo sei perso:

Potrebbero avere migliori amici da anni, ma i personaggi di Millie e Noah in Stranger Things hanno appena iniziato ad avvicinarsi nella stagione 4 quando Undici si è trasferito con i Byers. Per fortuna, ne vedremo di più nella prossima e ultima stagione di Cose più strane, che probabilmente uscirà nel 2024. Nel frattempo, Millie Bobby Brown apparirà in più dei suoi progetti come Enola Holmes 2 di Netflix, che sarà presto presentato in anteprima.

Il post “Non ho il pane in casa”: quando Millie Bobby Brown ha rivelato il suo amore per uno spuntino strano e Noah Schnapp l’ha appena fatta innamorare di lui è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.