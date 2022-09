“Non ho mai più parlato” – Millie Bobby Brown una volta ha rivelato il motivo dietro l’essere abbastanza durante le interviste

Per un attore, è importante rispondere alle domande in un’intervista. Se lui/lei non ha la risposta, dovrebbero essere in grado di dirlo. Ora, cosa succede se un attore ha così tanto da dire ma a volte o non ne ha la possibilità o semplicemente vuole esporre il proprio punto di vista? In quel caso, uno dovrebbe parlare, secondo Millie Bobby Brown. Tuttavia, lei lei stessa ha deciso di smettere di parlare dopo un incidente. Di che si trattava?

Bene, conosciamo tutti il ​​dramma soprannaturale fantascientifico originale di Netflix, Cose più strane, è un grande successo. Anche la maggior parte dei ragazzi delle star ha ottenuto fama dallo spettacolo. Anche i fan hanno apprezzato il loro interviste per lo spettacolo, discutendo dei loro personaggi, ambientazioni, temi e musica. Durante una di quelle interviste, Eleven ha sperimentato qualcosa dai media che le ha fatto smettere di parlare. Ma cosa è successo esattamente lì?

LEGGI ANCHE: “Winona sembrava bella ai tempi” – Quando Millie Bobby Brown ha parlato della sua ispirazione per radersi i capelli

Perché Millie Bobby Brown ha deciso di non parlare?

Oltre alla recitazione, anche questo attore di 18 anni ama cantando. Ha illuminato il palco in Argentina con Firework. Partecipa attivamente sollevando la fiducia degli altri, soprattutto giovani donne. Ma la star ha deciso di restare silenzioso durante le interviste. Millie ne ha parlato durante la sua conversazione in un podcast intitolato La femminista colpevole. L’oratore ha parlato di lei esortare a parlare su cose che contano. Mentre ne parlava, chiese a Millie di lei abitudine di parlare sopra gli altri.

Il Enola Holmes la stella ha rivelato cosa infastidito lei di più era quando sarebbero andati in tournée per la stampa, il cast maschile dello spettacolo l’avrebbe fatto parla su di lei. Sebbene Millie avesse così tanto da dire, i media non l’hanno presa in quel modo. Non hanno capito il eccitazione sentito dal bambino. Così, l’hanno maltrattata per aver parlato gli altri membri del cast, anche quando non avevano niente da dire. Perciò, Brown ha deciso di non parlare più in un’intervista.

“E non ho mai più parlato nelle interviste perché non volevo nemmeno riconoscere il fatto che ero anche nell’intervista. Quindi mi sarei semplicemente seduto lì ” ha detto Millie.

LEGGI ANCHE: Da un sensitivo mite a un detective coraggioso, Millie Bobby Brown lascia i fan sbalorditi con “Enola Holmes 2”

L’attore è noto per sostenere i diritti delle donne, soprattutto dopo il successo di Enola Holmes. Ha persino scritto un messaggio per le sue fan, incoraggiandole a difendere se stesse e combattere per i propri diritti. Dice persino all’altoparlante del podcast, “Penso che tu sappia una cosa, parla con le persone perché hai qualcosa da dire.”

Ebbene, qual è la tua opinione su questo punto di vista? Cosa ne pensi del consiglio di Millie? Ci piacerebbe conoscere le vostre opinioni.

Il post “Non ho mai più parlato” – Millie Bobby Brown una volta ha rivelato il motivo dietro l’essere abbastanza durante le interviste è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.