“Non ho mai” è più di una semplice storia adolescenziale, è una scoperta di sé e venire a patti con esso

Alcuni programmi si sviluppano in modo tale che mentre li guardiamo, ci sentiamo come se fossimo cresciuti anche con loro. Io non ho maiil dramma adolescenziale originale di Netflix è uno di questi spettacoli. La giovane Devi perde suo padre proprio davanti ai suoi occhi, e da allora lo è lottando con come dovrebbe affrontare il dolore e dolore. Mentre lo fa, incasina le cose e le compensa costantemente. Ma se ci pensi davvero, lo spettacolo potrebbe essere qualcosa di più di Devi e la sua follia.

Durante le tre stagioni, abbiamo visto Devi evolversi in una ragazza più matura e ragionevole; tutti intorno a lei fanno lo stesso. Esploriamo di più sulla crescita di ogni personaggio da Io non ho mai.

Never Have I Ever è più di un semplice dramma adolescenziale

Mentre Devi, Fabiola, Eleanor, Ben, Trenz e Paxton hanno i propri problemi da affrontare, Nalini (Poorna Jagannathan), anche la madre di Devi, si è ammorbidita verso la fine della stagione. Mentre piange il suo amato marito, scopre compagnia sotto forma di un’amica fuori casa. Combatte anche la sua solitudine in un paese straniero mentre collegamento con le persone di più aprendosi.

cugino di Devi, Kamala, trova il suo vero interesse e passione. Pur sconvolgendo sua nonna non sposando la ragazzo indiano Prashant, difende ciò che desidera e vuole capire se stessa come vuole. Inoltre, sua nonna non approva la sua relazione con Manish. Ma alla fine vanno tutti d’accordo.

di Devi nonna piange anche la morte di suo figlio e agisce in modo maturo mentre lo fa. Anche lei difende Nalini quando Devi l’accusa di essersi dimenticata di Mohan (il padre di Devi) morte. Mentre ci divertiamo molto a guardare le loro riunioni di famiglia e Celebrazione Navaratri fiasco, possiamo vedere che tutti nello show alla fine trovano se stessi e cercano di accettarli.

Il miglior esempio di auto-ricerca è Paxton Hall-Yoshida. Il ragazzo caldo e popolare della scuola fa il miglior discorso di laurea mentre entra in un rinomato college e Ben giocato un ruolo anche in questo. Nonostante siano tra loro opposti e, a volte, nemici, trovano un terreno comune e diventano amici.

Più inaspettato trasformazione possiamo vedere è dentro Trenz e di Eleonora. Sorprendentemente, questi due entrano in una relazione e si aiutano a vicenda a ritrovare se stessi. Nel frattempo, l’amicizia tra Anche Paxton e Trenz si rafforzano.

Ed ovviamente, Devi (Maitreyi Ramakrishnan). Possiamo vedere un cambiamento estremo in Devi dalla prima stagione. “Oh, aspetta un minuto. Abbiamo scoperto che avere una relazione romantica non risolve necessariamente tutti i nostri problemi?” dice Dottor Ryan, Il terapeuta di Devi. E possiamo vedere Devi finalmente realizzarlo e accettarlo. È bello per lei essere intelligente e nerd dopo un considerevole lasso di tempo. E tutti sembrano felici alla fine.

Certo, Mindy Kaling rappresenta la cultura asiatica in modo più autentico, dimostrando che accettare chi sei è la chiave per essere felici. Pertanto, potrebbe sembrare che siamo pazzi e stiamo commettendo molti errori. Ma è così che cresci e diventi adulto. Quindi, è più di un semplice dramma adolescenziale, è un viaggio di crescita e autorealizzazione.

