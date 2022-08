Non ho mai avuto come protagonisti Lee Rodriguez e Megan Suri che si frequentano nella vita reale?

Non l’ho mai fatto Mai la stagione 3 è ora in streaming su Netflix. Come previsto, questa stagione non ha affatto trattenuto il dramma. Siamo abituati a vedere Devi coinvolta in un sacco di drammi, ma le sue amiche hanno la loro giusta quota di drammi in questa stagione. Nello specifico si tratta di Fabiola e Aneesa (Lee Rodriguez e Megan Suri).

Spoiler avanti per Io non ho mai stagione 3

Una coppia che non vedevamo arrivare in questa stagione dovrebbe essere Fabiola e Aneesa. Tutto è iniziato quando Fabiola ha sorpreso Aneesa in bagno a piangere. Fabiola si complimenta con Aneesa per la sua prestazione alla partita di calcio e Aneesa la bacia. Più tardi, Ben (Jaren Lewison) e Aneesa si lasciano perché lei sentiva che lui la sminuiva costantemente e non condividevano interessi comuni. Aneesa poi si rende conto che Fabiola la prende, a differenza di Ben, e alla fine si uniscono.

La coppia potrebbe essere stata sorprendente all’inizio, ma una volta che Fabiola e Aneesa hanno condiviso quel bacio, abbiamo sicuramente potuto vedere la chimica tra loro. Sfortunatamente, le cose non finiscono bene per la relazione. Ma è stato bello finché è durato.

Lee Rodriguez e Megan Suri hanno un’ottima chimica sullo schermo, rendendo la loro recitazione molto credibile. Ma ora, le persone hanno iniziato a chiedersi se il motivo per cui hanno una chimica così forte sullo schermo è perché si frequentano nella vita reale. Come sempre, per noi non è un problema. Abbiamo condiviso se Lee Rodriguez e Megan Suri hanno o meno una relazione in basso.

Non ho mai avuto come protagonisti Lee Rodriguez e Megan Suri che si frequentano?

Odio scoppiare la tua bolla, ma Lee Rodriguez e Megan Suri non si frequentano nella vita reale. Sono solo attrici di talento e buone amiche. Se vuoi vederli insieme in coppia, dovrai guardarli nei panni di Fabiola e Aneesa Io non ho mai stagione 3.

Con chi esce Lee Rodriguez?

Lo stato attuale della relazione di Lee è sconosciuto. Non si dice che abbia una relazione con nessuno, né ha dichiarato pubblicamente con chi potrebbe uscire. Abbiamo anche esaminato tutti i suoi account sui social media e non fornisce alcun accenno alla sua vita amorosa. Sembra che Lee preferisca mantenere la sua vita amorosa privata e lontana dagli occhi del pubblico. Se sta uscendo con qualcuno in questo momento, sta facendo un ottimo lavoro nel mantenere la relazione nascosta al mondo. Dovremo credere che Lee sia single fino a quando le voci non inizieranno a girare intorno al fatto che sta uscendo con qualcuno o quando farà l’annuncio di avere una relazione.

Con chi esce Megan Suri?

Sembra che anche Megan sia single. Non ci sono state voci sulla vita amorosa di Megan, né ha condiviso nulla sulla sua relazione. Come lei Io non ho mai co-protagonista, sembra che a Megan piaccia mantenere privata la sua vita amorosa. Non troverai alcun indizio su chi potrebbe uscire con i suoi account sui social media. Quindi, sembra che Megan non stia uscendo con nessuno al momento.

Io non ho mai la stagione 3 è ora disponibile per lo streaming solo su Netflix.