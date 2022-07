“Non ha senso…” I fan parlano della complicata relazione che hanno con “The Umbrella Academy”

The Umbrella Academy è senza dubbio il dramma più stravagante in circolazione. I creatori hanno inserito rivalità tra fratelli, trasformazioni sessuali e più linee temporali in una trama. Non è il tipo di spettacolo in cui metti in scena l’episodio e fai il bucato e ti aggiorni non appena hai finito. Nonostante ciò, la stranezza e gli elementi dei supereroi lo rendono ancora più divertente e coinvolgente. Troppi si sono rivolti a Twitter per esprimere la strana relazione che condividono con lo show di Steve Blackman.

L’Umbrella Academy è lo spettacolo di supereroi più “confuso” secondo i fan

Apparentemente la stagione 3 di The Umbrella Academy è la stagione più confusa di tutti i tempi. È ancora più confuso della faccia confusa di Diego quando Five sputa il gergo scientifico.

Io, ogni volta che esce una nuova stagione della Umbrella Academy pic.twitter.com/BOFYwy8juj — Abigail "Cherabby" (@cherabbby) 24 giugno 2022

l’Accademia degli Ombrelli non smette mai di confondermi amico — 11.25 (@milfnshitneota) 1 luglio 2022

Dopo il confuso fest che era THE UMBRELLA ACADEMY mi sento pronto per finire THE BOYS — Athenkosi (@siphosihle__) 30 giugno 2022

No, non hai capito la trama, c’era una trama. È l’Accademia degli Ombrelli, dovrebbe confonderti — Saki (zucchero) (@Sakky_W) 30 giugno 2022

Ho appena finito di guardare il finale di The Umbrella Academy s3 e sono confuso come f pic.twitter.com/399xmpCWJW — Fraser_Preach (@Fraser_Preach) 28 giugno 2022

In questa stagione i nostri ombrelli si trovano in una linea temporale separata invece della propria dove non sono mai esistiti. Sir Reginald Hargreeves non ha mai adottato gli Ombrelli. Invece al loro posto ora esiste la Sparrow Academy. Entrambi i fratelli si scontrano conquistare l’amore del padre mentre Reginald continua a mettere in atto il suo piano. Nel frattempo, Allison ha una crisi psicotica e diventa la cattiva in questa stagione. Si unisce a Reginald per riportare indietro Claire e Ray.

LEGGI ANCHE: RIVELATO: Perché Reginald Hargeeves ha chiamato “The Umbrella Academy” dai numeri

D’altra parte, Five è ancora determinato a prevenire il giorno del giudizio. Ma il suo sé più vecchio lo avverte di non farlo. Inoltre, gli spettatori scoprono che è uno dei membri fondatori della Commissione Temps. E Klaus scopre di poter resuscitare se stesso dalla morte. Luther muore e Viktor attraversa una transizione e perde Harlan. Il finale ha privato i supereroi dei loro poteri mentre entravano in una nuova linea temporale. Sir Reginald riprogramma l’universo per riportare in vita sua moglie, Abigail e Claire, e Ray.

Avremo una stagione 4?

Incrociamo le dita e speriamo che Netflix lo raccolga per un’altra stagione. Un’altra stagione è decisamente necessaria a questo punto per rispondere alla miriade di domande che ci ha lasciato il finale. In cima alla nostra lista c’è, come faranno a far fronte alla loro perdita di potere? E qual è il vero piano di Reginald Hargreeves?

Anche tu hai sentito la stessa cosa per questa stagione?

LEGGI ANCHE: “Scusa per i miei coreani”: la star della Umbrella Academy Justin H Min si scusa con i suoi compagni coreani, ecco perché

Il post “Non ha senso…” I fan parlano della relazione complicata che hanno con “The Umbrella Academy” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.