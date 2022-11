Non guarderai Henry Cavill allo stesso modo dopo aver conosciuto il suo secondo nome

Henry Cavill è uno dei migliori attori di Hollywood. Dal ritratto di un duca a un supereroe con il cappuccio rosso, e poi un Geralt che taglia i demoni, l’attore ha un talento per raccogliere personaggi enigmatici, per non parlare della sua associazione con franchise cinematografici giganti. L’attore è stato la scelta finale per James Bond e anni dopo, nel 2022, si dice che interpreterà nuovamente il prossimo James Bond.

Oltre all’iconica spia, Cavill è stata anche la prima scelta per interpretare Edward Cullen in Twilight. La sua devota base di fan e la devozione dell’attore per la sua arte garantiscono il successo di qualsiasi progetto intraprenda. Quindi, naturalmente, si è fatto un nome nel giro di pochi anni. Ma sapevi che c’è di più nel nome di Henry Cavill?

Henry Cavill ha un secondo nome molto interessante

Tra i molti aspetti attraenti di Henry Cavill c’è il fatto che è britannico. Qualcosa negli occhi azzurri dell’attore e il suo profondo accento britannico lo fanno sembrare uscito da un film Disney. Tuttavia, questa non è l’unica cosa che lo fa sembrare uscito da un film Disney. Il suo nome completo è in realtà Henry William Dalgliesh Cavill.

Il suo nome suona decisamente come se fosse un duca di una famiglia prestigiosa. Molti attori cambiano i loro nomi o ne usano versioni più brevi poiché consigliati dalle loro agenzie di talenti. Sebbene Henry William Dalgliesh Cavill possa sembrare un nome reale, è anche troppo lungo.

LEGGI ANCHE: DC Piano di riserva sicuro per Henry Cavill nel caso in cui l’attore di “The Witcher” non sia in grado di indossare il mantello di Superman

Cavill prende il suo secondo nome da sua madre Marianne Dalgliesh, che è di origini irlandesi, scozzesi e inglesi. L’attore ha sempre avuto una delle cose più commoventi da dire su sua madre.

“Mia mamma. Una persona straordinaria, potente, dura, intelligente, resiliente, gentile, premurosa e premurosa,” ha scritto per sua madre in occasione della Giornata internazionale della donna. Vorremmo anche ringraziare la madre di Cavill non solo per aver dato all’attore un secondo nome molto regale, ma anche per averci dato un attore così prezioso.

Attualmente, Henry Cavill se n’è andato Lo stregone serie dopo tre magnifiche stagioni. E il futuro dell’attore come supereroe nell’universo DC o Marvel non sembra chiaro. In precedenza, le voci sul fatto che Cavill facesse parte degli X-Men della Marvel erano in pieno svolgimento, dato che non lo si vedeva da anni con il suo mantello rosso. Ma grazie a Dwayne Johnson, l’abbiamo visto di nuovo nei panni di Superman. E ora aspettiamo di nuovo il prossimo ruolo di Henry William Dalgliesh Cavill.

Sapevi che l’attore aveva un secondo nome così maestoso? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Il post Non guarderai Henry Cavill allo stesso modo dopo aver conosciuto il suo secondo nome è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.