“Non farlo”: l’attore di “Cobra Kai” Martin Kove avverte i fan di non rovinare la quinta stagione

Cobra Kai La stagione 5 è tornata con più mosse incredibili e una trama. Per i fan, questo significa molta eccitazione e un’intera stagione su cui abbuffarsi. Ma mentre alcuni stanno riprendendo un episodio alla volta, altri si sono abbuffati di guardarlo tutto. E il maestro di karate Martin Cove vuole assicurarsi che non lo rovinino per gli altri.

L’attore è anche un artista marziale ed era precedentemente noto per il suo ruolo nei giorni più giovani del film Karate Kid. Ora fa parte di Netflix Cobra Kai come John Kreese. Lo stesso personaggio che aveva interpretato decenni prima nel film incentrato sul karate. E a differenza del suo personaggio nello show, ha esortato le persone sui social media a essere brave.

L’attore di Cobra Kai Martin Cove ha un messaggio per i fan prima della quinta stagione

Martin Cove, che interpreta l’antagonista in Cobra Kai, postato di recente un messaggio. Nel suo stile John Kreese, ha chiesto ai fan di non divulgare gli spoiler della quinta stagione. Arriva come un messaggio messo con buone intenzioni poiché i fan sono spesso delusi dagli spoiler a sorpresa che incontrano per uno spettacolo che stavano aspettando. Anche i fan sembrano approvare il post nei commenti, riferendosi amorevolmente a lui come Master Sensei, come è conosciuto nella serie.

Non rovinare S5, semplicemente non farlo, e se lo fai, sei solo un perdente. — Martin Kove (@MartinKove) 6 settembre 2022

Sì! Diglielo al Sensei Kreese — alex | III GIORNI S5 (@Cobra_InHawkins) 6 settembre 2022

Un fan intelligente ha scelto la battuta di John dalla serie che è esattamente l’opposto del tweet di Martin

pic.twitter.com/M6YTmX4pUU — Aichi Sendou (@DKToretto345) 6 settembre 2022

Un account ha risposto con a Game of Thrones riferimento in una clip modificata

pic.twitter.com/1emwlsfa4t — Il prigioniero (@GrifterRick) 6 settembre 2022

Ma alcuni hanno un’idea di cosa accadrà e hanno promesso di non rilasciare spoiler

Ho visto tutta la stagione 5 attraverso gli screener delle recensioni e le mie labbra sono sigillate (fino al debutto dello spettacolo e alla scadenza del nda). Devo dire che mi è piaciuto molto l’arco narrativo di Kreese in questa stagione. Bravo! — Gene Ching (@geneching) 6 settembre 2022

Quindi Sensei sarà probabilmente contento di leggere la risposta positiva. Comunque non vorresti incasinare il personaggio. Interpreta un personaggio psicopatico, dopotutto, che farebbe di tutto per vincere.

Direttamente dal film Karate Kidin cui è apparso originariamente, lui e le sue costar Ralph Macchio e William Zabka hanno mantenuto i loro personaggi e li hanno inseriti perfettamente nella loro versione per adulti in Cobra Kai. Nella stagione 4 viene arrestato dalla polizia per tentato omicidio e aggressione aggravata ma giura di vendicarsi. Ci aspettiamo di vedere altre sue intenzioni e azioni nella quinta stagione di Cobra Kai il 9 settembre Netflix.

