“Non è stata l’idea migliore” – Gli esperti reali prendono di mira il principe Harry per aver affrontato il piroscafo che ha ricreato l’incidente d’auto di Diana nella prossima stagione “The Crown”

Il principe Harry attualmente ha la testa sotto la sega per un turbine che si sta preparando sopra la famiglia reale. Tra tutti i peggiori esiti possibili, quello che si teme di più è l’esclusione permanente del principe Harry dal Regno. Tutto ciò è dovuto al suo prossimo libro chiamato Spare, che si ritiene richiami tutti i reali anziani della famiglia. A ciò si aggiunge un altro motivo di fondo che ha evidentemente intensificato ulteriori accese controversie.

Gli esperti hanno riportato il progetto multimilionario che lui insieme alla moglie, Meghan Markle, ha firmato con il colosso dello streaming americano. Per chiarire, il contratto di questo accordo è stato firmato molto prima La corona di Netflix, ha deciso di portare lo spettacolo oltre. Solo che questa volta, concentrandosi maggiormente sulla loro defunta madre, Lady Diana. Ma gli esperti hanno stabilito un legame senza precedenti tra i due elementi, ancora una volta prendendo di mira gli ex reali emarginati.

Royal Expert sull’accordo multimilionario del principe Harry con Netflix

Parlando con GB News, un editorialista del Royal Daily Mail ha chiamato il nostro principe Harry per il suo accordo. Maureen Callahan, l’ultimo giorno, ha espresso la sua opinione davanti al pubblico dal vivo. Ha esordito affermando che stipulando un accordo con Netflix “non era l’idea migliore” preso dal Duca. Giustificando ulteriormente le sue dichiarazioni, ha aggiunto che entrare in qualsiasi tipo di attività con uno streamer che sia “ricreando l’incidente d’auto di sua madre” è inappropriato nei tempi attuali.

Oltre a questo, gli esperti hanno anche valutato come le cose andranno a peggiorare, in particolare tra i due fratelli, il principe Harry e il principe William, dopo La coronaL’uscita della quinta stagione. La serie Netflix è prevista per il 9 novembre, il che significa che mancano solo pochi giorni prima che le cose vadano male nel Regno Unito.

Tuttavia, nessuna delle parti ha mostrato alcuna forma di risposta durante la serie. Tuttavia, le cose erano andate male per quanto riguarda il tanto atteso libro di memorie del principe Harry. Tutto questo perché riporta alcuni orribili vangeli della monarchia britannica. In effetti, re Carlo ha persino posto una condizione davanti ai Sussex se desiderano partecipare alla sua cerimonia di incoronazione. Il messo da parte Prince, invece, ha rifiutato l’invito di Natale di suo padre, dando un’indicazione della sua decisione riguardo all’incoronazione di Carlo.

