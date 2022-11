“Non è solo politica…” – Barack Obama si scaglia contro una campagna, condanna Kanye West e Kyrie Irving

L’ex presidente Obama ha finalmente rotto il silenzio su Kanye West. L’artista ha ricevuto molte critiche negli ultimi tempi. Finora, nessuna grave conseguenza è stata affrontata da lui. Ma i suoi recenti commenti antisemiti sono ciò che ha portato a un’ondata di opposizione. Questa volta Ye sta pagando il prezzo dei suoi commenti.

In un breve lasso di tempo, ha perso il suo status di miliardario. Marchi di moda come Balenciaga e Adidas lo hanno abbandonato come patate bollenti. La gente si aspettava delle sue scuse per le sue “Deathcon 3 al popolo ebraico” twittare. Ma continua solo a difendere la sua posizione. Ora, a far parte del gruppo della sua opposizione c’è l’ex presidente Obama.

Obama sulle osservazioni di Kanye West e Kyrie Irving

L’artista hip-hop Kanye West e la giocatrice NBA Kyrie Irving hanno fatto arrabbiare molte persone con i loro post antisemiti. Dopo che diverse celebrità si sono opposte, Barack Obama ha ora espresso la sua rabbia. “Non sono solo i politici. Che sia per malizia o ignoranza, di recente abbiamo visto grandi celebrità ripubblicare online teorie del complotto vili e antisemite”, disse Obama.

In qualità di ex leader del paese, era molto arrabbiato per queste icone conosciute che prendevano di mira comunità specifiche. Il politico ha espresso la sua opinione mentre sostiene una manifestazione in Pennsylvania per il candidato democratico John Fetterman.

Obama ha espresso come queste celebrità stiano utilizzando la piattaforma per diffondere una retorica pericolosa. Ha continuato a condividere come uno non deve essere uno studente di storia per capire che non tutto ciò che leggiamo online è vero. Nel frattempo, Irving è stato escluso da sei partite e la sua collaborazione con l’Adidas è stata interrotta come rigore, tutto perché aveva condiviso un post di un film che era considerato antisemita.

Anche altre celebrità come Jamie Lee Curtis e Shaq si sono espresse contro Ye e Irving per la loro retorica antiebraica. La comunità ha già passato molto per mano del partito nazista di Hitler. C’è da vedere quali ulteriori passi verranno presi contro i due o come compensano i loro errori.

Quali sono le tue opinioni sul calvario? Fateci sapere nei commenti.

