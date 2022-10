“Non è solo Marilyn Monroe”, Kanye West elogia l’ex moglie Kim mentre si compromettono sui figli

Kanye West e Kim Kardashian stanno imparando a essere co-genitori in pace. Il rapper e la socialite sono stati sposati per otto anni prima di farla finita. Insieme, hanno quattro figli che sono ancora profondamente amati dall’ex coppia. E nonostante la differenza di opinioni, i due stanno trovando il modo di aggirare i loro problemi e scendere a compromessi insieme. Kanye, noto per aver utilizzato i social media per sollevare problemi, li ha usati anche per conversare con la sua famiglia Kardashian.

Dopo la separazione dal proprietario degli SKKN, il cantante Gold Digger è stato molto protettivo nei confronti dei bambini e vuole decidere dove i bambini andrebbero a scuola. Ha persino menzionato Hulu, la rete originale di KUWTK, affermando che non possono decidere dove studiano i suoi figli. E sembra che per ora sia stata trovata una soluzione.

Kim e Kanye West decidono sulla scuola del loro bambino

Kardashian e West insieme hanno quattro figli nel loro matrimonio, vale a dire, North, Psalm, Chicago e Saint. Durante un’intervista con Tucker Carlson per Fox News, il rapper ha parlato della sua vita personale. Lui e Kim, l’ex coppia di innamorati, si stavano scontrando quando Voleva che i bambini studiassero a tempo pieno nella sua scuola, la Donda Academy, la sua scuola che ha intitolato a sua madre. Anche se ciò non potrebbe accaderehanno ora raggiunto un compromesso in cui il i bambini sarebbero andati alla scuola di Kanye dopo aver frequentato la propria scuola. “Mi sono seduto lì con mio figlio, ed è venuto e ha detto: ‘Perché ho bisogno di cantare? Non vado nemmeno alla tua scuola.‘” Questo, secondo Kanye, è ciò che lo ha portato a spingere i bambini a frequentare Donda e conoscere il cristianesimo, la musica e la messa.

Secondo lui, Sierra Canyon, la scuola a tempo pieno per bambini, non insegna loro cose importanti e religiose. Il musicista vuole che i suoi figli non vengano indottrinati. Anche se, nonostante la divergenza di opinioni, Kanye ha elogiato la sua ex moglie “Kim è come un ibrido. Non è solo Marilyn Monroe”. L’artista l’ha elogiata per essere un avvocato, una donna d’affari e una madre.

LEGGI ANCHE: “Quando Jamie Foxx è al top..” – Kanye West confronta White Lives Matter Polemiche con ‘Django Unchained’ Ma pensa anche che le persone intorno a Kim la stiano facendo mostrare al mondo che essere una donna single è una buona cosa, che secondo lui è una brutta cosa. Sembra che Ye sia tutt’altro che finito dal discutere della sua famiglia. Pensi che Kim e Kanye abbiano una possibilità di riunirsi in coppia? Fateci sapere che ne pensate nei commenti.

Il post “Non è solo Marilyn Monroe”, Kanye West elogia l’ex moglie Kim mentre Compromise Over Kids è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.