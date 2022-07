Non è per i deboli in arrivo su Netflix?

BRASILE – 03/02/2022: In questa illustrazione fotografica, il logo di Netflix, visualizzato su uno smartphone accanto a un telecomando della TV, auricolari e una tastiera. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Netflix sta portando un altro spettacolo comico sui nostri schermi con le ultime novità David A. Arnold: Non è per i deboli speciale il 19 luglio.

Il cabarettista americano David A. Arnold sta seguendo il suo speciale comico Netflix del 2020, Grasso Ballerina, con un nuovo spettacolo sul colosso dello streaming. La commedia speciale è stata girata all’inizio di quest’anno al The Hanna Theatre nella città natale di David, Cleveland, Ohio, ed è prodotta da Kevin Hart, Bryan Smiley, Mike Stein e Tiffany Brown insieme a Dave Becky, secondo il Media Center di Netflix.

Se ti stai chiedendo a che ora sarà disponibile lo speciale, abbiamo tutti i dettagli sui tempi di rilascio di seguito.

A che ora è David A. Arnold: It Ain’t for the Weak in arrivo su Netflix USA?

Ogni volta che si tratta di nuove versioni, Netflix si assicura di rimanere coerente seguendo lo stesso programma di rilascio. Non abbiamo motivo di credere che lo speciale comico si discosterà dal suo solito formato, quindi aspettati di trovarlo David A. Arnold: Non è per i deboli sui tuoi schermi dalle 00:00 AMPST/ 03:00 EST di martedì 19 luglio 2022!

David A. Arnold: It Ain’t for the Weak ha un’uscita internazionale?

Sappiamo che alcuni di voi potrebbero trovarsi al di fuori degli Stati Uniti, quindi è il momento del rilascio David A. Arnold: Non è per i deboli lo speciale della commedia sembrerebbe qualcosa di diverso per te. Di seguito abbiamo elencato tutti i possibili tempi di rilascio per il tuo fuso orario, indipendentemente da dove ti trovi geograficamente. Tuttavia, sappiamo che con l’avvicinarsi dell’estate alcuni di voi potrebbero essere in vacanza, quindi non siete sicuri di quale fuso orario vi troverete, quindi potete utilizzare questo pratico strumento orologio mondiale per controllare tu stesso la tua posizione.