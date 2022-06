“Non è così che funziona…” in Netflix Original “Hello, Goodbye, and Everything in Between”

La tendenza a creare un film basato su un libro non passa mai di moda. Soprattutto il romanticismo che viene descritto attraverso le parole e convertito in visibilità virtuale sono due cose diverse. Nell’era moderna e rapida, la maggior parte delle persone preferisce guardare Netflix ai libri. Ciao, arrivederci, e tutto il resto è uno di questi film basato su un libro con lo stesso nome. Vediamo di cosa si tratta e maggiori dettagli.

Di cosa tratta Hello, Goodbye e Everything In Between?

Se hai la possibilità di avere una relazione con qualcuno che ha messo a condizione di rompersi prima ancora che iniziasse? Potresti pensare di avere una relazione del genere e aspettarti di non sviluppare sentimenti per l’altro? Bene, se hai già deciso il data di scadenza, allora perché preoccuparsi di avere una relazione, giusto? Giusto, ma è così amore ti fa fare. Quello è ciò che destino ti fa fare.

Questo originale Netflix, commedia romantica, Ciao, arrivederci e tutto il resto è una storia di Chiara e Aidan. Entrambi fanno un patto che lo farebbero rompere prima del college – nessun rimpianto, nessun cuore infranto. I loro data epica li porta in un inaspettato girare nella vita dove si chiedono se il storia d’amore al liceo dura per sempre o no. Ma come detto sopra, se sei destinato a passare attraverso i dolori dell’amore, non importa quanto tu cerchi di scappare da esso, accadrà inevitabilmente. Dicono arrivederci l’uno all’altro prima del college e si trasferiscono nella loro nuova vita. Questa separazione li fa sentire cose diverse. “Non è così che funziona,La madre di Clare la affronta.

Ma il domanda resta è cosa succede se hanno perso l’unica possibilità che avevano per avere una relazione epica? E se fossero l’uno per l’altro? E se fosse la loro unica possibilità di amare? Bene, dovremo aspettare fino a 6 luglio 2022, per ottenere queste risposte. Fino ad allora, guarda questo trailer.

Clare e Aidan hanno fatto un patto per rompere prima del college, quindi la loro ultima serata in coppia sarà il loro appuntamento notturno più epico di sempre. Dai produttori del franchise di To All the Boys, Jordan Fisher e Talia Ryder recitano in Hello, Goodbye e Everything in Between. 6 luglio pic.twitter.com/z4T0MV7VoP — Netflix (@netflix) 15 giugno 2022

Il cast e altro…

A tutti noi piace molto A tutti i ragazzi e stanno facendo i produttori del suo franchise Ciao, arrivederci e tutto il resto. Jordan Fisher e Talia Ryder sono i protagonisti del film. Insieme a questi due personaggi principali, si sono uniti al cast anche Nico Hiraga, Sarah Grey, Jennifer Robertson, Julia Benson e Sarah Hayward.

Jordan Fisher, come lo conosciamo A tutti i ragazzi: PS Ti amo ancora, è un attore americano e anche un cantante, ballerino e musicista. Ha lavorato anche in serie televisive. Talia è un attore teatrale e cinematografico americano. Ha avuto il suo ruolo da protagonista come Ortensia nel cast di Broadway di Matilde il Musical.

Lo scrittore del prenotare con lo stesso nome è Jennifer E. Smith. Il film è Michael LewenIl debutto direzionale di.

Aspettando che questa commedia romantica venga trasmessa in streaming solo su Netflix.

