“Non è come sembra” Pubblicato il trailer di “In From the Cold” di Netflix – Cast, sinossi e altro

Un’ex spia russa, che un tempo viveva una vita di mistero e pericolo, oggi vive una vita molto più semplice. Tuttavia, le circostanze li riportano nello stesso vecchio pasticcio; ora devono affrontare tutto come ai vecchi tempi. Questo tropo ti suona familiare? Preparati ad assistere a una trama simile, ma con un ulteriore elemento di fantascienza In Dal Freddo su Netflix.

La storia ruota attorno a Jenny Franklin, una madre single dall’America. Anche se sembra solo una donna normale, in realtà non lo è, e la CIA lo sa. È l’unica persona in grado di risolvere il mistero di una follia omicida, commessa usando abilità simili che ha ottenuto da un esperimento.

Ecco tutto ciò che sappiamo finora sul film.

In Dal Rimorchio Freddo

Netflix ha recentemente pubblicato un trailer davvero interessante per il dramma di fantascienza sul suo account Twitter. Il trailer accenna a un misterioso cattivo chiamato “The Whisper”. Puoi incontrarla anche tu, proprio qui.

In From The Cold sulla data di uscita di Netflix

Netflix Original sarà presentato in anteprima mondiale il 28 gennaio 2022. Di conseguenza, un totale di 8 episodi saranno tutti disponibili per lo streaming lo stesso giorno.

In Dal Cast Freddo

Il dramma di Netflix ha degli attori davvero straordinari che lavorano a questo progetto. Ecco l’elenco dell’intero cast di In Dal Freddo su Netflix:

Margarita Levieva nel ruolo di Jenny Franklin

Cillian O’Sullivan nel ruolo di Chauncey

Lydia Fleming nel ruolo di Becca

Charles Brice come Chris

Alyona Khmelnitskaya nel ruolo di Svetlana Petrova

Stasya Miloslavskaya nel ruolo di Anya

Lola Mae Loughran nel ruolo di Maddie Davis

Amanda Bright nel ruolo di Ladonna Davis

Jose Luis Garcia Perez nel ruolo di Felipe Calero

Anastasia Martin come Faina Orlov

Jeremy Ang Jones nel ruolo di SuYin

Anatoly Chugunov come SVR Tech

Anna Jobarteh nel ruolo di Claire Reed

Mat Cruz nel ruolo di Tomás

Jade-Eleena Dregorius nel ruolo di Zoya Kotova

LEGGI ANCHE: “The House” su Netflix: spiegazione, cast, recensioni, guida per i genitori e altro ancora

In From The Cold su Netflix: sinossi

La sinossi ufficiale per gentile concessione di Netflix recita:

“Durante una vacanza europea con sua figlia, la vita di una mamma single americana viene sconvolta quando la CIA la costringe ad affrontare il suo passato sepolto da tempo come spia russa, che era anche il prodotto di un esperimento altamente classificato del KGB che le garantiva abilità speciali. Dopo che una misteriosa serie di incidenti maniacali e omicidi suggerisce che qualcuno con le sue esatte capacità sta prendendo di mira persone innocenti, Jenny (Margarita Levieva) è costretta a nascondersi per fermare questo cattivo o rischiare di perdere la famiglia e la nuova vita che ha costruito.“

Stiamo sicuramente aspettando questo, vero?

Il post “Non è come sembra” Rilasciato il trailer di “In From the Cold” di Netflix – Cast, sinossi e altro sono apparsi per la prima volta su Netflix Junkie.