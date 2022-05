“Non dovrebbe essere ambiguo”: Chris Mundy estingue tutte le teorie sul finale di Ozark su chi ha ottenuto lo sparo

Ozark ha avuto uno dei migliori finali nella storia della televisione. Fin dall’inizio, Ozark non ha mai avuto paura di uccidere i personaggi o mostrare le parti più oscure della natura umana. Ed è esattamente ciò che gli sceneggiatori hanno fatto nel finale di Ozark. L’ultimo episodio è stato pieno di deceduti e tradimenti. E anche dopo settimane dalla conclusione, le persone stanno ancora cercando di assorbire tutte le morti.

Tuttavia, una delle morti più cruciali alla fine di Ozark sembra confondere le persone in termini di legittimità. Ma Chris Mundy da allora è uscito e ne ha parlato.

Vediamo cosa ha detto l’architetto dello spettacolo.

Chris Mundy sul finale di Ozark

quello di Ozark il finale era una certezza che nessuno di noi voleva affrontare, ma il finale doveva arrivare. Gli scrittori di Ozark hanno sempre ritenuto che lo spettacolo dovesse avere una fine definitiva. E ci hanno pensato molto.

Prendi come esempio la morte di Ruth. Chris, mentre discute della tragica fine di Ruth, dice che era qualcosa di completamente essenziale per la sua storia ed è stato molto dibattuto nella stanza dello scrittore.

E il finale è stato pieno di tali morti. Ma si trattava di una morte che molte persone ritengono non avvenuta Mel Sattem. Quindi per chi non lo sapesse, Giona viene mostrato mentre tiene una pistola a Mel nel finale.

Ma non lo mostrano mai mentre spara a Mel o Mel sta morendo. Ciò ha portato molti spettatori a credere che forse Jonah non gli abbia sparato.

Tuttavia, da allora Chris ha falsificato tutte queste accuse dicendo: “No, no. Sì, assolutamente, non dovrebbe essere ambiguo in quel modo. Non è. Dovrebbe essere Mel che l’ha capito. Di sicuro, al 100 percento”.

Ma perché non hanno mostrato Mel che stava morendo?

Chris ha spiegato il motivo per cui gli spettatori non hanno visto Mel morire. La sua spiegazione era che se avessero mostrato Mel che stava morendo avrebbe prolungato inutilmente la scena oltre la sua importanza.

LEGGI ANCHE: “Un istinto di sopravvivenza ha dirottato il suo intero essere”: Laura Linney scopre le emozioni interiori della matriarca nociva di Ozark Wendy Byrde

La sua argomentazione era “È solo che non volevamo vivere a lungo all’indomani di quella violenza. Allora dove vai da lì? A che punto, allora, lo prendi attraverso quell’atto? Poi vai al crematorio? Cosa fai? Non volevamo sguazzare”.

Cosa ne pensate del quello di Ozark finale? Ti è piaciuto? Fateci sapere nei commenti.

Il post “Non dovrebbe essere ambiguo”: Chris Mundy estingue tutte le teorie finali di Ozark su chi ha ottenuto lo scatto è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.