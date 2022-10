“Non credo di accettare i consigli della gente…”- Quando la tredicenne Millie Bobby Brown si è sincerata sui pericoli e le gioie di essere un’attrice adolescente

Quando sei giovane, gli adulti circostanti tendono a bombardarti con una grande quantità di consigli, suggerimenti o raccomandazioni, indipendentemente dal fatto che tu lo richieda. A volte l’aiuto è più che gradito, ma il più delle volte è banale o superfluo. Immagina lo stesso scenario per un giovane attore come Millie Bobby Brown; soprattutto quando era fresca nel settore.

Che si tratti di attori senior, altre persone del settore o persino persone su Twitter; i consigli continuano a dilagare. Ricordiamo come ha affrontato una Millie Bobby Brown del 2017 consulenza non richiesta mentre si apre sul delizie e cadute di essere un artista adolescente.

In che modo Millie Bobby Brown ha affrontato il consiglio che le è arrivato?

Nel 2017, al culmine del Cose sconosciute successo, Brown ha fatto a Intervista sincera di 30 minuti per la Fondazione SAG-AFTRA, moderato da Entertainment Weekly. Millie ha parlato di numerosi argomenti, incluso il suo modo unico di presentarsi come attore. Ha condiviso come già le persone intorno a lei la trattava da adulta.

“Va bene perché sono un po’ maturo per la mia età, ma devi essere in questo settore”, ha illustrato Brown.

Secondo il Godzilla contro Kong attrice, una”non posso andare sul set e comportarmi come una tredicenne“; soprattutto fuori dalla telecamera. Ciò significa che Millie non fa i capricci adolescenziali a meno che non sia lei adolescente telecinetica, Undici. Ha anche parlato di come le persone si aspettano che tu accolga gentilmente tutti i consigli. Tuttavia, questo adolescente non sopporta tutto seduto.

“Onestamente, non credo di accettare i consigli delle persone”, esclamò Millie.

Spiega inoltre come snon solo lo respinge del tutto, ma passa attraverso un processo. Dipende completamente da quale sia il consiglio o il commento. Mentre gli inutili vengono espulsi e i buoni vengono assorbiti.

“Devi assicurarti che i consigli che ti stanno dando siano validi; se ha senso,” disse il Enola Holmes stella.

Brown ha poi raccontato che quando Leonardo Dicaprio l’ha chiamata “un grande attore,Il complimento le è andato dritto al cervello. Ha anche raccontato il suo incontro con l’unica Meryl Streep ai Golden Globes. Quando Millie si è avvicinata all’attore veterano e l’ha salutata, Meryl ha riconosciuto la nomina di Brown e si è persino complimentata con leidetto,

“Oh, penso solo che tu sia stato fantastico nello show”, disse Millie, ripetendo le parole di Streep.

Bene, ci sono sicuramente dei vantaggi nell’essere un attore bambino/adolescente; soprattutto se sei un tesoro di talento. Cosa ne pensi del modo in cui Millie Bobby Brown ha a che fare con i consigli? Fateci sapere nei commenti. Nel frattempo, puoi dare un’occhiata Enola Holmes su Netflix per godersi la splendida abilità recitativa di Millie.

