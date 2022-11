“Non credo che ci sia un posto per me lì però”- Henry Cavill non è ancora pronto per cavalcare un drago; Nega di partecipare alla seconda stagione di “House of the Dragons”.

Il tanto atteso prequel di Game of Thrones, House of The Dragon, è stato presentato in anteprima quest’anno. Lo spettacolo ha riscosso un enorme successo per il cast, la scenografia e la trama. La stagione 1 si è già conclusa con un cliffhanger che ha lasciato i fan alla disperata ricerca di un’altra stagione. Nel frattempo sono iniziate a circolare voci di corridoio Henry Cavill si unisce allo show nella seconda stagione.

A parte lui, Si dice che anche l’attrice di Scarlet Witch, Elizabeth Olsen, si unisca al cast nel secondo episodio. Tuttavia, l’attrice è andata a verbale per dissipare le voci. Ora è il ragazzo poster di The Witcher che sta cercando di chiarire le notizie sulle notizie sul casting.

Henry Cavill non si unirà alla Casa del Drago

Da quando lo show ha introdotto la storia del grande re Aegon Targaryen, i fan hanno espresso il loro voto a favore di Henry Cavill saggiando il ruolo. Aegon è stato l’unico re a conquistare Westeros e unire i Sette Regni. I fan hanno usato la loro creatività per immaginare l’attore che cavalca Black Dread Balarion e volare a Westeros per reclamarlo.

Cavill, certamente, si adatta bene al ruolo. L’attore non è estraneo agli spettacoli fantasy. Ha abbastanza esperienza nell’interpretare un personaggio tosto come si vede dal suo personaggio che uccide mostri in The Witcher. Tuttavia, sembra che non sia entusiasta di domare un drago, figuriamoci persino di cavalcarlo.

Di recente è apparso nel podcast Happy Sad Confused, dove ha negato di essersi unito allo spettacolo. “Penso che sarebbe bello essere a Westeros, ma non credo che ci sia un posto per me lì”, ha detto. Ma ha aggiunto che guarda lo spettacolo. In effetti, ritiene che la maggior parte di loro possa effettivamente diventare delle buone streghe.

I fan hanno già espresso il desiderio di vedere Cavill tornare nei panni di Superman in Black Adam e nel DCEU. Forse devono aspettare un po’ prima che questo desiderio si avveri. House of The Dragon tornerà per altre stagioni. E Superman potrebbe cambiare idea in futuro!

Ti piacerebbe vedere Cavill mentre saggia Aegon Targaryen in House of The Dragon?

