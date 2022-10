“Non credo che agli americani importi” – Royal Expert prende in giro le storie del principe Harry e Meghan Markle dopo la morte della regina

Il dramma che circonda il futuro del principe Harry e Meghan Markle nella famiglia reale non finirà presto. I Sussex sono sempre stati un’entità preferita dai media, in particolare dai tabloid britannici sin dalla loro fase di appuntamenti. Tuttavia, la morte della regina ha ha posto ancora una volta la coppia al centro dell’attenzione dei media globali.

Ogni giorno, alcuni nuovi sviluppi diventano virali riguardo a Harry e Meghan. Il duca e la duchessa del Sussex sperimenteranno solo una maggiore attenzione da parte dei media nei prossimi mesi a causa delle loro imminenti memorie e docuserie. Si ritiene che Harry e Meghan si aspettino molta simpatia e riconoscimento poiché il libro di memorie e lo spettacolo di Netflix sveleranno un lato piuttosto oscuro della famiglia reale.

L’esperto reale suggerisce che Harry e Meghan tacciono

Mentre il mondo attende con impazienza che la coppia del Sussex elabori la serie e il libro, l’autrice reale Cele Otnes crede che questo non è il momento giusto per Harry e Meghan. È del parere che l’ampia copertura del funerale della regina potrebbe aver già fatto il Gli americani si sono stufati a causa della mancanza di un reale legame con la famiglia reale britannica.

Pertanto, è improbabile che le persone negli Stati Uniti mostrino molto entusiasmo per i prodotti del Duca e della Duchessa secondo l’autore. Otnes ha inoltre suggerito che gli ex alti reali dovrebbero essere lontani dalle luci della ribalta per un po’ di tempo e recuperare il ritardo sulle loro vite negli Stati Uniti. Sono passati solo pochi giorni da quando la coppia è tornata in California dopo essere rimasta nel Regno Unito per oltre due settimane a causa della morte dei Queen.

“Non credo che agli americani importi molto del loro marchio. Noi americani potremmo tutti provare un po’ di stanchezza per la storia reale, dopo tutta la copertura della regina “. l’autore reale ha detto all’Express.

Ha inoltre affermato che altri programmi politici ed economici, come le elezioni di medio termine, possono oscurare Harry e Meghan.

Sei d’accordo con l’opinione di Cele Otnes sul libro di Harry e Meghan e sui docuserie Netflix? Facci sapere le tue opinioni nei commenti qui sotto.

