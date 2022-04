“Non ci sono grandi tagli a Bridgerton”: lo showrunner di “Bridgerton” delude le speranze dei fan di eliminare scene di Kanthony dalla stagione 2

Se sei come noi, allora non hai superato la storia d’amore di Kate e Anthony nella seconda stagione di Bridgerton. Questa stagione è stata un allontanamento dalla precedente stagione 1 sessualmente carica. Ma ciò che ha compensato il minor numero di scene di sesso è stata l’innegabile chimica tra i due protagonisti. È stata una combustione lenta, ma la tensione ha pagato quando la serie volgeva al termine. Tuttavia, i fan hanno raccolto alcuni attori che parlano di alcune scene eliminate nelle interviste. E si sentono tutti presi in giro.

Vogliamo sapere dove sono le scene eliminate di Kanthony. pic.twitter.com/mZmPXvZBiy — Kanthony caldo (@Kathonyhot) 21 aprile 2022

@chrisvandusen @bridgerton @shondaland @shondarhimes @tomverica @NetflixBrasil RELEASE THE KANTHONYCUT #ReleaseTheBridgertonCut — Milla (@formandaemcrise) 21 aprile 2022

Non abbiamo mai detto che ci aspettavamo ore di scene eliminate. Ma è sicuramente vero che sono state girate più riprese per le scene intime di #Kanthony esistenti con il primo montaggio dell’ep7 più lungo. Stiamo parlando degli ep7 e 8 mal modificati e di quelle scene tagliate #bridgertonS2 #Bridgerton pic.twitter.com/6vNGie3xep — TaraRose1004 (@TRose1004) 23 aprile 2022

RILASCI TUTTE LE SCENE KANTHONY CANCELLATE#Kanthony pic.twitter.com/DHzFM7Kqsc — tay está heartstopperzada (@bad4nnn3) 7 aprile 2022

Vogliamo vedere le scene eliminate da #Kanthony che hai tagliato senza motivo. Per favore, dacci una versione estesa, mettila su netflix e attirerà il pubblico. Non dovremmo nemmeno chiederlo, è la loro stagione, non dovrebbero avere scene importanti tagliate è umiliante pic.twitter.com/StYAPbbWhX — Kanthony caldo (@Kathonyhot) 16 aprile 2022

Non ci sono scene Kanthony intime cancellate

Purtroppo, Chris ha rassicurato i fan sul fatto che non ci sono scene eliminate.

“Posso essere completamente onesto con te, per quanto riguarda le scene intime, le scene di sesso – nessuna scena intima o di sesso è stata tagliata da questo spettacolo. In questa stagione, ogni scena intima che è stata sceneggiata è entrata nel montaggio finale dello show”, ha detto Chris.

Chris sulla rappresentazione indiana nella seconda stagione di Bridgerton

La stagione 2 di Bridgerton ha ricevuto molti elogi per la rappresentazione asiatica.

“Non credo che Bridgerton sia uno spettacolo daltonico. Questo è un mondo multicolore, multietnico, bello e colorato. E alla fine, lo spettacolo è per un pubblico moderno e vogliamo che il pubblico moderno si relazioni ad esso e possa vedersi riflesso sullo schermo”.

Ha sempre voluto che Kate fosse di origine indiana nello show. Il team ha collaborato con una consulente, la dott.ssa Priya Atwal per creare un’autentica storia passata. Hanno modellato Kate su Baiza Bai, una figura storica senza paura.

Qual è stato il processo per scegliere le canzoni per la serie?

Lo spettacolo presenta interpretazioni orchestrali di canzoni pop moderne da Sign of the Times di Harry Styles a Wrecking Ball di Miley Cyrus. Aveva anche l’iconico Kabhi Khushi Kabhie Gham come parte della sua colonna sonora.

“C’è un taglio del pilot di Bridgerton da qualche parte là fuori che contiene musica rigorosamente moderna dall’inizio alla fine. Ma guardando quella versione e sedermi con essa, non mi è sembrato giusto”, ha detto Chris.

Hanno sempre scelto canzoni che trasmettessero lo stato emotivo dei personaggi nella scena.

Sei deluso dalla mancanza di scene eliminate?

