“Non ci aspettavamo più di tre anni”: la scrittrice di Friends Marta Kauffman ripercorre il viaggio dell’originale più longevo di Netflix, “Grace and Frankie”

Quando Grace e Frankie hanno debuttato nel 2015, Jane Fonda e Lily Tomlin si sono incontrate per la prima volta per uno show televisivo che sarebbe presto diventato l’originale più antico e più longevo su Netflix. La deliziosa serie TV affronta i temi dell’invecchiamento, della sessualità nelle donne anziane, della perdita di memoria e dell’emarginazione, ma con un tocco di commedia. Segue due migliori amiche Grace e Frankie, che hanno solo l’un l’altro a cui appoggiarsi quando i loro mariti li lasciano.

Sorprendentemente, Marta Kauffman e Howard J Morris, i creatori della serie, non si aspettavano che lo spettacolo andasse avanti per 7 stagioni.

Marta aveva sperato in tre stagioni al massimo

Netflix è sempre interessato a portare cose nuove, quindi Marta non si aspettava un amore così travolgente.

“Abbiamo pensato: “Oh, se avremo cinque anni, saremo così fortunati”, ha rivelato. Quando ha presentato lo spettacolo a Netflix, stavano appena iniziando ad espandere i loro originali. Quindi era il momento perfetto per il debutto dello spettacolo. In effetti, quando le cose hanno iniziato a cambiare all’interno dell’azienda – Netflix è diventato più incentrato sui dati, ciò non ha influito sullo spettacolo. Lo scrittore di Friends aveva troppa esperienza nel settore per sapere che lo spettacolo avrebbe fatto clic con più generazioni.

“La mia teoria è che se hai personaggi con cui vuoi passare del tempo, a cui tieni, personaggi in cui sei coinvolto, le persone guarderanno. La gente non guarda “Grace and Frankie” solo perché parla di due donne anziane. È uno spettacolo di conforto. Lo fanno perché li fa sentire bene e sentirsi a proprio agio. “

Kaufmann su Grace e Frankie che stanno per finire

Lo streamer voleva chiudere il programma e Marta ne era felice.

“Abbiamo raccontato le storie che volevamo raccontare”.

Lo spettacolo si è concluso con una nota piuttosto alta con qualche sniffing qua e là. E i tifosi sono stati più o meno contenti della conclusione.

“Non posso scrivere per il mondo. Scriviamo per noi e speriamo che si traduca”.

Sarebbe potuta finire prima se la pandemia non avesse fermato la produzione per due anni.

Ti è piaciuto come Grazia e Frankie conclusa?

