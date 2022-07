“Non chiamarmi poser”: Finn Wolfhard rivela perché adora lo skateboard e le scarpe da ginnastica

Finn Wolfhard è stato il discorso della città sin dalla sua prima apparizione in Netflix Original Cose più strane. Il suo amato personaggio, Mike Wheeler, è uno dei principali protagonisti dello spettacolo. Mentre l’attore canadese di 19 anni è sui nostri schermi dal 2013 in ruoli minori, il 2016 Cose più strane è stata la sua grande occasione. È stato anche memorabile come Riche Tozier nell’adattamento cinematografico di Stephen King ESSO e il suo seguito. Nell’ultima stagione, l’attore ha lasciato a bocca aperta tutti con il suo monologo.

Non diversamente da molti giovani artisti, anche Wolfhard è stato morso dallo Sneaker Bug. In un’intervista con GQ, ha menzionato le Nike Air Jordan come uno dei suoi elementi essenziali di cui non può vivere senza. Un sedicente testa di scarpe da ginnastica, Finn Wolfhard, di recente è andato a fare shopping a Toronto e ha condiviso candidamente le sue preferenze davanti alla telecamera.

Complesso prende Finn Wolfhard Sneaker Shopping

Complex è noto per il suo spettacolo Sneaker Shopping. Di recente, il canale ha caricato un video con Finn Wolfhard presso ODTO, un negozio di scarpe da ginnastica a Toronto, in Canada. L’ospite, Joe La Puma, e Finn hanno un cuore a cuore sui loro marchi, stili e silhouette preferiti quando si tratta di scarpe. In un momento di candore, Wolfhard racconta il suo viaggio con le scarpe e come è iniziato.

Rivela di essersi messo nei panni all’età di 12 anni dopo aver iniziato a recitare e fare tournée per la stampa, e lo voleva “sembrare presentabile” Ha iniziato con il marchio di scarpe Vans e tuttora giura su di loro, definendoli “classico.” L’ospite, Joe, lo fa notare anche Cose più strane è pesante sulla nostalgia degli anni ’80 a causa dell’ambientazione della serie.

Finn concorda sul fatto che le cose che gli attori indossano durante le riprese hanno ampliato la sua conoscenza del mondo delle scarpe da ginnastica. Gioca un ruolo importante anche nel suo stile fuori dallo schermo. Cita il “Puma bianco freddo” che ha indossato nella prima stagione. Joe e Finn approfondiscono ulteriormente alcune collaborazioni che le principali aziende di scarpe hanno realizzato con lo spettacolo. Sono persino sfigati della collaborazione con Reebok nella seconda stagione, quando la nostra banda preferita di Hawkins si traveste da Acchiappa fantasmi.

Il fascino di Finn per la cultura dello skateboard

La Puma richiama anche il background di pattinatore di Finn Wolfhard, riferendosi a un video clip di Young Celebrity World apparso nel 2018. L’attore canadese ha chiamato Zumiez, un negozio popolare in passato, e lo ha chiamato il “mecca” per il merchandising di skateboard. Ha ricordato altri due negozi di skateboard che ha visitato da bambino per comprare “vestiti più freschi:” Negozio di skateboard antisociale di proprietà di Rick Mcrank e Board Room.

Finn è adorabilmente diffidente nei confronti di come i suoi commenti e il suo merchandising si collocherebbero con la comunità di skateboard. Lui dice, “Parlo come se fossi uno skater, ma probabilmente sono uno dei peggiori. Ma lo rispetto davvero e mi piace lo skateboard.“Ha anche paura di insulti, esclama, “Non chiamarmi poser perché non lo sono.Joe e Finn Wolfhard continuano a tuffarsi più a fondo nell’abisso che è il mondo delle Sneakers e dare corpo ai loro modelli preferiti di tutti i tempi e ai loro design contemporanei.

Ci auguriamo che la comunità degli skater abbracci il nostro Mike Wheeler e non lo chiami poser. Sei d’accordo con le scelte di Sneaker dell’attore di Stranger Things? Dicci le tue preferenze nei commenti.

