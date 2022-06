“Non c’è passato senza papà”: Millie Bobby Brown e Matthew Modine parlano delle complesse dinamiche della loro relazione in “Stranger Things”

Ci sono alcune cose nella vita che gli esseri umani non possono negare se sono sullo schermo o nella realtà. Come le relazioni che costruiamo con le persone nel tempo, che diventano parte del nostro cuore per sempre, sia che si rivelino amare o amate. E uno dei migliori esempi che i fan possono sperimentare qui è la relazione tra Undici e papà. Cose più strane ha messo Millie Bobby Brown e Matthew Modine in uno schema che finiscono sempre insieme. In una recente intervista per la cover story di Tudum, entrambi gli attori hanno dato un’idea di alcuni dettagli cruciali del personaggio di Papa. E sicuramente cambierà il punto di vista del pubblico nei confronti di questo malvagio scienziato.

Millie Bobby Brown crede che Eleven abbia un legame inevitabile con il dottor Martin Brenner

Anche se ci sono gravi complessità nella relazione che tiene insieme Undici e papà. Ma Millie pensa che per trovare risposte a questa cosa dobbiamo guardare indietro. Probabilmente gli incidenti avvenuti nel 1979 hanno importanza. Tuttavia, Brenner ha avuto un’apparizione molto breve nello show e la sua pretenziosa morte nella prima stagione in qualche modo ha offuscato il suo ruolo. Quindi Duffer Brothers lo ha riportato alla stagione 4 anche se Modine aveva intenzione di fare una Broadway. Come mai? Bene, è come ha detto Millie: la stagione 4 si tuffa nel passato di Eleven e “non c’è passato senza papà”.

Inoltre, il suo futuro dipende anche da Brenner solo perché ha perso i suoi poteri durante la resa dei conti allo Starcourt Mall. Abbiamo visto nel volume 1 che Undici doveva fidarsi ancora una volta di papà per accedere alle sue capacità telecinetiche. Come ha detto Modine a Tudum nella loro conversazione:

“Deve costringere Undici a ripercorrere il suo passato e rivedere le cose”

Successivamente, papà era l’unico uomo che conosceva il processo che avrebbe potuto riportare indietro i poteri di Undici. Dato che era la prova di tutti gli incidenti passati in laboratorio. Inoltre, Brenner conosceva da vicino la natura di Undici poiché l’ha cresciuta in cattività per quasi 11 anni. Pertanto, le sottopone un trattamento di privazione sensoriale a Nina Tank, dove dimora negli strati del suo subconscio per scoprire che il misterioso passato è rimasto bloccato per anni.

Questo è un pensiero convincente che Undici non sarebbe sopravvissuto ai ricordi crudeli senza il supporto di papà. Perché Brenner sapeva che non è una cosa facile da affrontare per quello che è successo in passato. Quindi, la buona notizia è che gli spettatori riceveranno un sano amore di papà nel volume 2 della stagione 4 di Cose più strane.

