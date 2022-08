“Non ascoltiamo l’opinione delle donne sullo show”, il creatore di Rick e Morty Nick scherza sull’influenza che l’attrice che interpreta Summer ha sul personaggio

Questo autunno, Summer tornerà con Rick e Morty poiché la serie animata principale di Adult Swim andrà in onda la sua sesta stagione il 4 settembre. Se sei un po’ confuso qui, rispolveriamo la tua memoria. Ricordi l’unica persona che sapeva tutto dei piani nonno-nipote nella famiglia Smith a parte quei due? Sì, stiamo proprio parlando di Summer Smith. È la sorella maggiore di Morty Smith e nipote dello scienziato pazzo Rick Sanchez.

Essere la persona più vicina a qualcosa di “normale”, L’estate si è evoluta da un personaggio secondario a un aspetto significativo nelle avventure dimensionali del duo titolare. Anche se è ancora un po’ troppo concentrata sulla conquista dei suoi coetanei, lo è ancora personaggio femminile più interessante mai apparso in Adult Swim. Ricorda quando spara, “Puttana, la mia generazione rimane traumatizzata per colazione.” La ragazza è sicuramente anche il personaggio dei fumetti Gen-Z più riconoscibile. E le sue fantasie scientifiche? Questo è l’elemento più intrigante della serie americana altrimenti incentrata sugli uomini. Ma lo sapevi ciò che ha portato a uno sviluppo così accattivante del Rick e Morty carattere? Spencer Grammerl’attrice la doppia.

A quanto pare, in un’intervista con Looper, Dan Harmon lo ha spiegato La performance di Spencer li aveva portati a sviluppare il personaggio. Tuttavia, al festival Adult Swim del 2022, l’attrice e la scrittrice hanno parlato del suo personaggio e sembrerebbe che non ascoltino le donne dello spettacolo.

Qual è l’influenza di Spencer su Summer in Rick and Morty?

In vista della sesta stagione più attesa di Rick e Morty, lo scrittore Nick Rutherford e Spencer Grammer hanno parlato dello spettacolo. Nella tavola rotonda, Spencer parla di come non fosse una bella ragazza al liceo, anche e quindi ha condiviso un eccellente legame con il suo personaggio sullo schermo. In seguito, l’ospite ha chiesto quanta influenza avesse sul personaggio. “Zero influenza. Non ascoltiamo l’opinione delle donne sullo show”, Rutherford scherza prima di svelare la verità.

Apparentemente, sia l’attrice che lo scrittore concordano sul fatto che sia quello di Spencer “La rappresentazione di lei e delle sue ovvie opinioni supponenti sulla femminilità e sul patriarcato brilla davvero in quel personaggio in generale”. Grammer ammette inoltre, “Sono un po’ combattivo con gli uomini. Quindi penso che funzioni bene con la situazione di Rick tra Summer e Rick. Pensano inoltre che il La relazione tra Rick e Summer ha una qualità animica ed è equivalente alla relazione tra Morty e Rick.

Ci piace sicuramente avere un personaggio come Summer nello show. Ma chi tra i fratelli Smith è il tuo preferito? La sezione commenti è aperta alle tue interpretazioni di Summer Smith.

