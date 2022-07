Noah Schnapp versa lacrime per Stranger Things Finale contraddicendo il messaggio insieme

Il mondo si fermerà nelle prossime ore, poiché ogni singola persona si siederà proprio davanti ai propri schermi per guardare la Stagione 4 Volume 2 di Stranger Things stasera. Un viaggio iniziato nel lontano 2016 sta volgendo al termine, ed è stato davvero un viaggio infernale. Cosa è iniziato con il scomparsa di Will Byers alias Noah Schnapp nel Sottosopra è ormai un fenomeno che tiene il pubblico globale con il fiato sospeso da ormai 7 anni. Eppure, lo spettacolo mantiene il potere di creare o distruggere gli umori di milioni di persone oggi.

In uno sviluppo piuttosto inquietante dello stato mentale dei fan di Cose più straneattore Noah Schnapp si è rivolto a Instagram per aumentare l’ansia per tutti loro. Ma cosa ha fatto? Perché sta piangendo? E perché mai ha dovuto spezzare i nostri teneri cuori a poche ore dalla resa dei conti finale? Ecco tutto ciò che questa storia di Instagram di Noah ha creato nella community di Cose più strane amanti.

Will Byers alias Noah Schnapp è in lacrime, così come l’intero fandom di Stranger Things presto

Anche se sapevamo tutti che il finale di Stranger Things probabilmente ci renderà tutti tristi, c’era un piccolo faro di speranza che ci ha tenuti fedeli all’avere un lieto fine per lo spettacolo. Tuttavia, quella speranza è probabilmente cestinata nei bidoni della spazzatura, poiché Noah Schnapp ha fornito l’accenno più ovvio alla fine strappalacrime che Stranger Things potrebbe avere.

e ora, un messaggio per nulla preoccupante di Noah Schnapp pic.twitter.com/4PPvgs3pDk — Netflix (@netflix) 1 luglio 2022

Il solo sguardo alla faccia di Noah è sufficiente per prevedere che i fan del crepacuore soffriranno dopo aver visto il finale di Stranger Things. L’attore sembra letteralmente traumatizzato e questo ha dato ai fan l’opportunità di prepararsi per ciò che sta arrivando o di avere un esaurimento precoce per lo stesso. Alcuni hanno persino suggerito che stanno già piangendo insieme a Schnapp per il finale, condividendo schermate del trailer.

piango anche io pic.twitter.com/cnZvcLIMgF — Ehi (@ayoo_off) 1 luglio 2022

E, naturalmente, una vasta schiera di fan è preoccupata per i loro personaggi preferiti. Che si tratti di Steve Harrington o di Max Mayfield, non pensiamo che nessuno sia veramente al sicuro.

in effetti sono estremamente preoccupato — Kaelynn | domani (@eddiemvnsonn) 1 luglio 2022

Quali sono le tue previsioni per Stranger Things Stagione 4 Volume 2? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

