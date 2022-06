Cose più strane l’attore Noah Schnapp, che interpreta l’amato Will Byers nella serie originale Netflix di fantascienza del fratello Duffer, è andato in Stasera spettacolo con Jimmy Kimmel e preso in giro alcuni potenziali spoiler imminenti per il prossimo Stranger Things stagione 4 parte 2.

La nuova stagione arriva su Netflix alle 00:00 PT./03:00 EST del 1 luglio 2022, e stiamo contando i giorni fino a quando non scopriremo finalmente cosa succederà a Sottosopra quando il nostro preferito i membri della banda si sono finalmente riuniti nella resa dei conti finale con Vecna.

Noah Schnapp prende in giro le morti e il sangue nella stagione 4 di Stranger Things, parte 2

Giovedì, dopo essersi divertiti un po’ con alcune parrucche ispirate agli anni ’80 – tra cui una permanente che non sembrava così male (prendi nota Duffer bros!) e una criniera riccia rock ‘n roll ispirata a Eddie – con il conduttore Jimmy Kimmel, il L’attore 17enne ha rivelato cosa possono aspettarsi i fan dai prossimi due nuovi episodi.

Noah lo ha preso in giro Stranger Things stagione 4 parte 2, “Alcune morti stanno arrivando” con anche qualche altro “gore” in arrivo!

“Puoi aspettarti dal volume 2, ne abbiamo alcuni, alcuni decessi in arrivo, alcuni gore e un grande-“, ha proclamato Noah ma è stato interrotto dall’ospite prima di rivelare quale cosa “grande” sta arrivando esattamente nella parte 2, “Wow, questo è un grande spoiler”, ha dichiarato Jimmy, ma il giovane attore ha sostenuto che non era un gran spoiler poiché pensava che la maggior parte si sarebbe comunque aspettata una morte.

“Beh, voi ragazzi potete ovviamente presumere che qualcuno starà-” poi mimò il suo taglio di gola che batteva insinuando la morte di qualcuno. Guarda l’apparizione di Noah Schanpp sul Stasera spettacolo con Jimmy Kimmel sotto.

Quindi, chi sarà l’ultima vittima nella stagione 4 di Stranger Things, parte 2?

Ebbene, dalla rivelazione di Noah Schnapp su Jimmy Kimmel che avrà lo stesso taglio di capelli a scodella nella quinta stagione, possiamo tranquillamente presumere che Will Byers sopravviverà ai prossimi due episodi. Ma ora che sappiamo che almeno uno dei nostri membri preferiti della gang di Upside Down è a rischio di gracchiare (molto probabilmente anche in modo raccapricciante), siamo preoccupati su chi potrebbe essere.

Dopo aver sfogliato i social media, però, abbiamo scoperto che ci sono tre nomi che circolano costantemente; Steve, Robyn ed Eddie, che non sono di buon auspicio per i personaggi… ma non sapremo chi siano in realtà lo sarà fino al rilascio dei nuovi episodi.

Resta sintonizzato per saperne di più Stranger Things stagione 4 parte 2 notizie e aggiornamenti su Netflix Life!