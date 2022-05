Noah Schnapp accenna a uno o più decessi perché “The [Stranger Things] Il cast è così grande”

Lo spettacolo più atteso dell’anno, Cose più strane la stagione 4 è quasi arrivata. I fan non riescono a smettere di parlare di quanto velocemente siano cresciuti i bambini e di quanto sia sorprendente la loro maturità. Poiché i fan adorano vedere le loro battute casuali fuori dallo schermo, i bambini portano così tante entrate a chiunque li ospita. Sono anche apparsi in talk show e interviste per promuovere la prossima stagione. Anche se la nuova stagione non è nemmeno iniziata, si parla già della prossima stagione. In una di queste interviste, Noah Schnapp e Millie Bobby Brown hanno accennato alle morti nella nuova stagione.

Noah Schnapp e Millie Bobby Brown condividono ciò che si aspettano dalla quinta stagione

Netflix ha annunciato la stagione 5 come l’ultima e ultima stagione dello show. I Duffer hanno detto che, a differenza delle altre stagioni, a causa della pandemia, hanno avuto il tempo di scrivere la stagione 4 prima di iniziare a girarla. Ciò ha permesso loro di delineare anche la stagione 5; realizzando le stagioni 4 e 5 ‘al pezzo‘. In un’intervista con The Wrap, Millie e Noah hanno parlato dei loro film preferiti degli anni ’80 e di cosa si aspettano dall’ultima stagione.

Millie non ha rivelato molto nella sua risposta mentre ha detto: “Ho paura di vocalizzare tutto ciò che voglio, perché si trasforma sempre in “Millie Bobby Brown” richiede questa trama”. Lei ha continuato a dire, “Dirò solo che mi fido dei Duffer Brothers e del loro processo creativo”. Ha anche chiesto a Noah se vuole che Will muoia, poi ha detto: “Abbiamo tutti paura che uno di noi muoia.”

Fu allora che Noè disse, “Uno di noi morirà. O più. Il cast è così grande”. Potrebbe parlare della quarta stagione? Immagino che non lo sapremo mai finché non vedremo lo spettacolo.

Scherzando sul grande cast, Millie ha parlato di quanto sia stato difficile stipare tutti per una foto la sera della prima. Lei disse, “Devi iniziare a uccidere le persone” e ha scherzato sul massacro nella quinta stagione.

LEGGI ANCHE: Millie Bobby Brown non ha più “bisogno di andare in terapia”, ma il suo personaggio di “Stranger Things” Eleven sì

Millie ha persino accusato i Duffer di essere sensibili e ha detto che devono avere il Game of Thrones mentalità di uccidere le persone. Lei disse, “Hanno provato a uccidere David (Hopper) e l’hanno riportato indietro!” Quindi i Duffer potrebbero non uccidere nessuno nella prossima stagione.

La nuova stagione segue tre località, California, Hawkins e Russia. Undici e Will sono in California, dove la loro madre Joyce li ha portati per proteggerli dai pericoli di Hawkins. Hawkins è dove il resto del Cose più strane i bambini tra cui Mike, Dustin, Lucas, Max e Steve lo sono.

La Russia è dove si trova Hopper. Gli adulti Joyce Byers e Bill Murray si sono uniti per salvare Hopper, fuori da una prigione russa quasi impossibile da evadere. Scusa se pensi che i riassunti siano spoiler, ma queste rivelazioni raddoppieranno solo il tuo entusiasmo per la prossima stagione. Se volete rispolverare velocemente le passate stagioni, ecco il riassunto.

LEGGI ANCHE: L’idea dello spin-off di “Very Different” di “Stranger Things” dei fratelli Duffer dimostra che Finn Wolfhard è il ragazzo più intelligente dell’intero cast

Il post Noah Schnapp accenna a una o più morti perché “The [Stranger Things] Cast Is So Big” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.