No Way Home sarà disponibile per lo streaming online?

Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa è di gran moda tra i fan di MCU sin dalla sua uscita, ma il film sarà disponibile per lo streaming online?

Il protagonista di Tom Holland e Zendaya è stata una delle uscite più attese del 2021.

Da quando è uscito nelle sale il 15 dicembre nel Regno Unito e il 17 dicembre negli Stati Uniti, i fan hanno brulicato nei cinema per vivere l’esperienza completa di Spider-Man.

Tuttavia, i pochi che devono ancora guardare Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa deve cercare opzioni di streaming online.

Quando sarà disponibile No Way Home per lo streaming online?

I fan di Spidey saranno entusiasti di sapere che l’ultimo protagonista di Tom Holland sarà disponibile per l’acquisto tramite piattaforme digitali molto presto.

Lo ha annunciato il negozio di video digitale Vudu Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 28 febbraio 2022.

I fan possono anche preordinare la copia digitale del film a soli $ 19,99. Sarà disponibile in tutte le SD, HDX e UHD.

Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa dovrebbe uscire nella stessa data anche su altri rivenditori di film digitali come Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play.

Verrà rilasciato su servizi in abbonamento come Disney Plus?

Sin dall’uscita nelle sale di No Way Home, i fan si sono chiesti quando arriverà su Disney Plus.

Tuttavia, questo è un argomento piuttosto complicato. I diritti di streaming per Non c’è modo di tornare a casa sono condivisi tra Disney e Sony come da accordo.

Ad aprile è stato riferito che Disney e Sony si sono assicurate un accordo pluriennale per aggiungere i film di Spider-Man a Disney+. Ma l’accordo prevede anche che i film usciti tra il 2022 e il 2026 passeranno su Disney+ dopo essere arrivati ​​prima su Netflix.

Quindi i fan probabilmente vedranno Non c’è modo di tornare a casa uscirà su Netflix prima che raggiunga Disney Plus, ma ci vorrà molto tempo prima che il film sia disponibile per lo streaming gratuito su queste piattaforme basate su abbonamento.

Fan doccia amore su No Way Home

I fan hanno elogiato il film MCU sin dalla sua uscita. Ecco alcune reazioni degne di nota e senza spoiler.

questa è onestamente la scena più sottovalutata di Spider-Man: nessuna via di casa, il modo in cui parla con l’elettronica mentre oscilla per me incarna solo Spider-Man pic.twitter.com/kgOxIx1k9X — Pietro👑 (@azulstreak) 7 gennaio 2022

immagina di essere un adulto che piange a occhi aperti guardando l’Uomo Ragno che non c’è modo di tornare a casa a teatro, qualcuno ti porge un fazzoletto così tu li guardi ed è Andrew Garfield — cami (@lgbtgarfield) 7 gennaio 2022

