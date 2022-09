No, Neil Gaiman non ha solo stuzzicato la seconda stagione di “The Sandman”.

Neil Gaiman ha appena dato fuoco a Twitter con voci e speculazioni dopo aver twittato un timer della sabbia, ma ci saranno notizie sulla stagione 2 di The Sandman? Purtroppo no.

Il Tweet in questione è arrivato il 28 settembre dall’attivissimo Neil Gaiman, che ha scherzato dicendo che è “quasi l’ora” ma non ha divulgato ulteriori informazioni su ciò per cui è ora. È arrivato accompagnato da una clip di 15 secondi di una clessidra anteriore e centrale e la sabbia che scorreva sullo sfondo.

È quasi ora… Ma per cosa? pic.twitter.com/wJsXkMEA1k — Neil Gaiman (@neilhimself) 28 settembre 2022

Come sicuramente saprai, L’uomo di sabbia il futuro di Netflix rimane in sospeso nonostante i suoi impressionanti numeri di spettatori e il plauso della critica dopo il suo rilascio sulla piattaforma il 5 agosto 2022.

Ci sono state numerose prese in giro da parte dell’equipaggio di L’uomo di sabbia e lo stesso Gaiman sulla prevista stagione 2, ma Netflix deve ancora premere il grilletto.

Purtroppo, sembra la nostra attesa per una seconda stagione di L’uomo di sabbia su Netflix continuerà come insieme a Neil Gaiman a twittare la presa in giro, anche Audible. Audible, di proprietà di Amazon, è la casa degli esclusivi adattamenti di audiolibri dei fumetti.

Ciò significa che l’annuncio è quasi sicuramente per un terzo volume della serie Audible Original L’uomo di sabbiauna serie di audiolibri pubblicata per la prima volta nel 2020.

pic.twitter.com/DF1elUnkF4 — Audible (@audible_com) 28 settembre 2022

L’iterazione di Netflix di L’uomo di sabbia incrociato con gli audiolibri Audible con l’uscita dell’episodio bonus il 19 agosto. Gran parte del cast vocale per la serie Audible ha doppiato i rispettivi personaggi in uno speciale segmento animato. Ciò includeva James McAvoy e Michael Sheen.

Nel frattempo, abbiamo contattato i superfan dello show per darci le loro previsioni su cosa accadrà nella stagione 2 di The Sandman se lo show dovesse essere rinnovato.

Sei deluso da questo imminente L'uomo di sabbia l'annuncio non è per una seconda stagione su Netflix?