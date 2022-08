No, “Harry Potter” non arriverà su Netflix a settembre 2022

Un post virale su Facebook afferma che i film di Harry Potter stanno arrivando su Netflix. Succederà, però? Beh, probabilmente no se sei in un paese di lingua inglese.

I film di Harry Potter sono amati in tutto il mondo, adattando i famosi libri di JK Rowling. Essendo un prodotto caldo, i diritti di streaming per Harry Potter sono difficili da ottenere e lo fanno solo quando la Warner Bros. lo concede in licenza a Netflix in tutto il mondo.

La pagina Facebook in questione è Netflix Memes, creata a maggio 2018. Fanno in gran parte ciò che suggerisce il nome e pubblicano meme, ma pubblicano anche collegamenti a notizie (principalmente a NetflixLife di Fanside sotto uno schema di affiliazione) e pubblicano notizie sotto forma di meme .

Il 29 agosto, hanno pubblicato un’immagine delle copertine di Harry Potter che diceva “Harry Potter FINALMENTE sarà su Netflix”, affermando che tutti e otto i film arriveranno il 1 settembre.

Il post ha continuato a guadagnare oltre 100.000 Mi piace e oltre 34.000 condivisioni. Un altro post (che si pensa provenga dalla stessa rete di pagine Facebook) ha oltre 30.000 Mi piace.

Purtroppo, tuttavia, questo non è vero con i film che non arrivano su Netflix in località come il Regno Unito, il Canada o gli Stati Uniti. Gli orari per quelle regioni sono ora disponibili da diverse settimane e Harry Potter non si vede da nessuna parte.

I diritti sono bloccati negli Stati Uniti con Peacock e HBO Max. Sono disponibili esclusivamente in streaming tramite il servizio NOW di Sky nel Regno Unito.

Tuttavia, vale per alcune regioni. Netflix riceverà i film in Medio Oriente il 1° settembre, ma al di là di quelle regioni, Netflix nel suo insieme non riprende Harry Potter.

العودة للمدراس تحتاج أعمال رهيبة 😎جدول أعمال شهر سبتمبر وصصصل 🔥🔥 pic.twitter.com/dxpe2sd1 — Netflix MENA (@NetflixMENA) 30 agosto 2022

L’ultima volta che la raccolta di Harry Potter è stata disponibile su Netflix in un paese principalmente di lingua inglese è stata nel 2019 e nel 2020, ma successivamente se ne sono andati.

Oltre al Medio Oriente che sta per essere il destinatario dei film, solo altre due regioni di Netflix stanno portando i film: la Turchia (che ha ricevuto tutti gli otto film a giugno di quest’anno) e il Belgio (che li ha ricevuti all’inizio di agosto 2022).

Non è la prima volta che percorriamo questa strada prima d’ora. Alla fine del 2020, un post virale sosteneva la stessa cosa che è stata successivamente smentita. Lo stesso è successo due anni prima anche nel 2018.

Vorresti che i film di Harry Potter fossero su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.