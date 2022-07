No è di Jordan Peele su Netflix? (dove guardare)

Jordan Peele, la mente dietro i successi al botteghino Uscire e Noi, è tornato con un altro film che vorrai sicuramente vedere quando uscirà! Il film si intitola No e ha una trama avvincente e vede protagonista un cast di talento e ben formato. Ma dove potrai vederlo? Come sempre, per noi non è un problema. Abbiamo condiviso dove potrai guardare No proprio sotto!

No è un film horror di fantascienza scritto, diretto e coprodotto dallo stesso Jordan Peele. Peele ha co-prodotto il film con la sua MonkeyPaw Productions insieme al suo collaboratore di lunga data e partner di produzione, Ian Cooper.

La storia segue due fratelli proprietari di un ranch, OJ ed Emerald Haywood, che tentano di catturare prove video di un UFO nel loro ranch con l’assistenza di un venditore di tecnologia e di un documentarista.

Il cast include Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Brandon Perea, Michael Wincott, Wrenn Schmidt, Keith David, Donna Mills, Barbie Ferreira e altri. Quindi ora, senza ulteriori indugi, ecco dove potrai guardare No quando esce.

No è su Netflix?

Il film di fantascienza non sarà disponibile per lo streaming su Netflix quando uscirà il 22 luglio. Tuttavia, probabilmente arriverà su Netflix in futuro. Mentre aspetti che il film arrivi su Netflix, puoi sempre guardare film simili sullo streamer. Ti consigliamo di dare un’occhiata ai film di Netflix Scatola per uccelli, Estinzione, Sveglio, L’orlo del mondo e Spettrale.

Dove guardare No

No uscirà nelle sale il 22 luglio. Ci sono molte proiezioni del film in tutto il paese. Per scoprire se ci sono proiezioni vicino a te e per acquistare i biglietti, puoi consultare il sito ufficiale del film. Se sei più un tipo casalingo e guardi i film, No sarà diretto a Peacock entro la fine del 2022.

Ma quando possiamo aspettarci che il film di fantascienza arrivi su Netflix?

Quando arriverà No su Netflix?

Netflix ha stipulato un accordo di licenza pluriennale esclusivo con Universal Filmed Entertainment Group nel luglio 2021. Come riportato da Netflix, l’accordo afferma: “Netflix concederà in licenza anche i diritti per l’intera lista di Animated e Live Action di UFEG circa 4 anni dopo il rilascio come così come i diritti per selezionare titoli dalla vasta libreria di film della Universal. Quindi possiamo aspettarci No per arrivare su Netflix nel 2026.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per un’anteprima!

No arriva nelle sale il 22 luglio. Guarderai il film di fantascienza?