Nina Parsijani di Dated and Related, età, Instagram, TikTok, lavoro

_DSC6145.NEF Immagine datata e correlata per gentile concessione di Netflix

Età di Diana Parsijani di Dated and Related, Instagram, TikTok, lavoro di Crystal George

Preparati perché l’ultima serie di appuntamenti di Netflix sarà presentata in anteprima tra pochi giorni! Datato e correlato sarà sicuramente la serie originale Netflix di cui tutti parlano una volta che uscirà il 2 settembre. Segue single speranzosi e i loro fratelli mentre competono in una competizione di appuntamenti per trovare la loro anima gemella. Ci vengono presentati diversi duetti di fratelli e uno di questi duetti include una concorrente di nome Nina Parsijani.

Nina Parsijani si unisce allo spettacolo di appuntamenti con la sorella gemella Diana Parsijani. Mentre Diana cade facilmente a capofitto, Nina è considerata una regina del ghiaccio e troppo esigente. È molto diffidente nei confronti degli uomini ma raramente è single. Si spera che Nina incontri qualcuno nella villa di cui si possa fidare e che la capisca.

Continua a leggere per scoprire tutto il resto su Nina Parsijani!

Nina Parsijani età

Nina ha 29 anni e viene dall’Iran e dalla Norvegia. Attualmente risiede a Londra, Regno Unito. Inoltre, ha lunghi capelli neri e occhi marroni.

Nina Parsijani Instagram

Naturalmente, puoi aspettarti che questa splendida donna abbia un account Instagram. Condivide il suo Instagram con la sorella gemella. Al 30 agosto, l’account ha 16k follower e 93 post. Sulla pagina troverai tantissime foto mozzafiato di Nina e sua sorella. La coppia di fratelli sa sicuramente come fare dei bei selfie!

Nina Parsijani TikTok

Nina condivide anche un account TikTok con sua sorella. Troverai diversi video divertenti sulla pagina con Nina e Diana. La pagina ha oltre 2k follower e quel numero aumenterà solo quando Datato e correlato viene fuori. Non perdere altri TikTok dei Parsijanis. Vai avanti e dai loro un seguito!

Nina Parsijani lavoro

Come sua sorella gemella, Nina lavora come specialista di gioielli. Potrebbe anche essere una giocatrice se la sua biografia su Instagram è qualcosa su cui basarsi.

Assicurati di controllare Datato e correlato quando arriverà su Netflix il 2 settembre!