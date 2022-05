Night Sky è su Netflix? (Dove guardare in streaming Night Sky online)

Cielo notturno. Per gentile concessione di Prime Video.

Se stai cercando una fantascienza con un po’ di umorismo, ti consigliamo di rivolgerti a Cielo notturno. Puoi guardare la serie in streaming su Netflix?

JK Simmons e Sissy Spacek interpretano Franklin e Irene York nella serie di fantascienza Cielo notturno. Originariamente intitolato Anni luce, la serie segue una coppia con un segreto. In un capannone nel loro giardino, hanno una camera che li porta su un pianeta deserto.

Almeno, pensano che il pianeta sia deserto. Quando un giovane si presenta all’improvviso nella loro camera, iniziano a scoprire che c’è molto di più nel loro segreto. Hanno fatto la cosa giusta proteggendolo dal resto del mondo?

Night Sky non è su Netflix

C’è una brutta notizia per chi è pronto a guardare la serie su Netflix. Cielo notturno non è disponibile per lo streaming su Netflix e non c’è motivo per cui lo sarà mai.

L’unico posto per lo streaming della serie è Prime Video. Questa è una serie originale Amazon, il che significa che non andrà da nessuna parte. Sarà sempre disponibile su Prime Video finché esisterà quella piattaforma di streaming. L’unico motivo per cui Netflix finirebbe con esso è se Amazon e Netflix unissero le forze per qualche motivo.

Con così tante piattaforme di streaming ora, vorranno mantenere i contenuti originali esclusivi per i loro servizi. Dopotutto, perché le persone dovrebbero continuare a iscriversi se possono ottenere il contenuto altrove?

Tutti gli otto episodi della serie sono stati rilasciati su Prime Video contemporaneamente. Questo non è come Intervallo esterno, La ruota del tempoe La meravigliosa signora Maisel dove c’era un modello di rilascio ibrido.

Resta sintonizzato per tutto ciò che riguarda Netflix per essere aggiornato sugli spettacoli e sui film che vanno e vengono.