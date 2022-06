Niente qui, solo “The Umbrella Academy” n. 5 (Aidan Gallagher) Essere 5 per 5 minuti consecutivi nella terza stagione

Cinque potrebbero essere stati gli unici fratelli Hargreeves che correvano in giro con l’uniforme scolastica cercando di prevenire l’apocalisse. Ma non c’è dubbio che sia il più intelligente di tutti. È pragmatico, ha la capacità di manipolare il tempo e lo spazio e mostra un’elevata quantità di intelletto. I suoi commenti sarcastici e i suoi ritorni sono probabilmente il momento clou della serie. E non ha deluso nemmeno nella stagione 3 di The Umbrella Academy.

Continua ad avere crolli per tutta la serie, il che rende lo spettacolo di supereroi una rivolta da guardare. Netflix è stato così gentile da creare un montaggio di tutte le migliori cinque scene dell’ultima stagione.

Guarda i migliori momenti da “papà” di Five on The Umbrella Academy stagione 3

Il video inizia con il nostro ragazzo che legge un giornale, sperando di prendere una pausa, ma le cose vanno male. Quindi, lo vediamo teletrasportarsi casualmente, minacciare e aggredire le persone che non condividono il suo intelletto. Il momento più divertente è quando provoca costantemente Diego per la sua stupidità e quest’ultimo si accende ogni volta.

Catturiamo il suo temperamento focoso quando si confronta con se stesso di 100 anni e la signora con il bambino nella zona di gioco. Quasi tutti lo scambiano per un ragazzino, non sapendo che è un uomo di 60 anni intrappolato nel corpo di un ragazzo!

Cinque sarebbero andati in pensione se non Sir Reginald

Five è preoccupato di salvare il mondo anche nella stagione 3 di The Umbrella Academy. Ma i suoi piani vanno fuori dalla finestra quando il suo io di 100 anni gli rivela di essere stato uno dei membri fondatori della Commissione Temps. Il suo vecchio sé lo avverte inoltre di interrompere qualsiasi cosa stia facendo per prevenire il giorno del giudizio. A causa del sinistro avvertimento, Five fa un passo indietro e pensa di ritirarsi.

Sfortunatamente, i modi intriganti di Sir Reginald non hanno permesso che ciò accadesse. E di nuovo è stato coinvolto nella manipolazione delle linee temporali. La stagione alla fine arriva a un finale scioccante che riunisce Allison con Claire e Ray, Reginald con sua moglie, Abigail, e potenzialmente apre un nuovo universo, Oblivion.

Cosa pensi accadrà agli eroi ora impotenti?

