Niente più karate con zanne d’aquila? “Cobra Kai” ha dimenticato per sempre il Dojo di Johnny Lawrence?

Cobra Kai la quinta stagione deve ancora arrivare. Fino ad allora, abbiamo visto le immagini e un trailer della prossima stagione. Ne hanno svelati molti eventi inaspettati accadere. Ha preparato i fan ad essere pronti per la strabiliante stagione dello spettacolo. Mentre attendiamo l’uscita, i fan hanno realizzato alcuni cambiamenti nello show. Hanno notato anche piccoli dettagli. Si tratta di una delle operazioni di conservazione e previsione sulla prossima stagione Karate con zanne d’aquila di Johnny Lawrence. Scopriamolo insieme.

Eagle Fang Karate sarà nella quinta stagione di Cobra Kai?

Come concordato da Daniel e Johnny nella stagione 4, se avessero perso il Torneo di tutta la valle; avrebbero chiuso i loro dojo. Il finale della stagione 4 è stato pieno di dramma, che ha incuriosito gli spettatori riguardo alla prossima stagione. Mentre aspettiamo che gli episodi vengano trasmessi in streaming, tutto ciò che abbiamo finora sono le fotografie ufficiali e un trailer. Da loro, veniamo a sapere che alcuni personaggi da Il bambino del karate i film sarebbero tornati. Molti studenti hanno cambiato il loro dojo per unirsi Cobra Kai mentre Miyagi-do sembra non esistere più.

Tra tutti questi drammi, vediamo Daniel portare Chozen tornare per continuare la lotta con Terry Argento. Un’ex studentessa di Eagle Fang ha cambiato le sue squadre per schierarsi dalla parte di Cobra Kai. Mentre ci aspettavamo Tory per lasciare Silver, sorprendentemente, è ancora con lo stesso dojo. Tuttavia, tutte queste immagini sono un brutto segno per il Karate Zanna d’Aquila di Johnny. Mentre Johnny e Robby fare pace tra loro, Miguel va via per trovare suo padre. Un altro evento sorprendente che abbiamo visto nel trailer è Johnny che cerca di legare Miguel e Robby dicendo: “Siamo tutti amici ora.”

LEGGI ANCHE: Da Hawk vs Kenny a Miguel vs Robby, i fan predicono il combattimento a bordo piscina nella quinta stagione di “Cobra Kai”

Tuttavia, c’è ancora incertezza sul ruolo di Eagle Fang Karate nella stagione 5. Ma fino ad ora, sembra che lo spettacolo si sia dimenticato del terzo dojo dello spettacolo. Il fusione di Eagle Fang e Miyagi Do è un’altra cosa che deve ancora svelare il suo destino. Entrambi hanno due diversi stili di karate. Quindi, deve essere difficile combinarli insieme.

Mentre stiamo ancora aspettando maggiori dettagli sulla nuova stagione, raccontaci la tua teoria sul destino di Eagle Fang Karate di Johnny Lawrence.

LEGGI ANCHE: I fan con le zanne d’aquila individuano i riferimenti a “Naruto” nel trailer della quinta stagione di “Cobra Kai”

Il post Niente più karate con zanne d’aquila? “Cobra Kai” ha dimenticato per sempre il dojo di Johnny Lawrence? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.