Nick si dichiara gay o bisessuale in Heartstopper?

Preparati per la tua nuova ossessione, spettatori di Netflix! Fermacuori ha appena debuttato sulla piattaforma nelle prime ore di questa mattina ed è destinato a diventare super popolare. La nuova serie LGBTQ+ è basata sull’omonima graphic novel di Alice Oseman, che segue un adolescente di nome Charlie Springs (Joe Locke) e le sue relazioni sentimentali. Anche se vede un ragazzo cattivo di nome Ben Hope (Sebastian Croft) all’inizio dello spettacolo, presto inizia a innamorarsi di Nick Nelson (Kit Connor), che cambia la sua vita in meglio.

Fermacuori mostra la relazione di Charlie con Nick sbocciare mentre Nick affronta la propria sessualità. Charlie è già gay all’inizio dello spettacolo, mentre per Nick è tutto nuovo di zecca.

Spoiler avanti per Fermacuori.

Nick non si era mai reso conto che gli sarebbero piaciuti i ragazzi prima di incontrare Charlie, ed è comprensibilmente molto difficile da risolvere. Nick è un ragazzo popolare a scuola e nella squadra di rugby, visto come una persona molto mascolina con le ragazze che lo inseguono. Alcuni dei suoi amici sono cretini preppy, che lo spingono a perseguire le ragazze a scuola nonostante Nick non mostri alcun interesse. Come probabilmente puoi dire, tutto questo rende la sua relazione con Charlie piuttosto complicata.

Ma nonostante tutto il rumore esterno, Nick vuole solo stare con Charlie. I due ragazzi iniziano a uscire fuori dalla scuola e presto diventano migliori amici. Nick invita persino Charlie alla festa del suo amico Harry Greene (Cormac Hyde-Corrin), che si rivela un po’ un pasticcio. Harry fa il prepotente con Charlie e cerca di convincere Nick a uscire con le ragazze, che non è quello che vuole. Quando Nick e Charlie decidono di trovare una stanza tranquilla, lontana da tutti gli altri, si avvicinano e si scambiano il primo bacio. Sembra che Nick sia confuso, ma vuole baciare Charlie. Quando sente i suoi amici chiamarlo per nome, tuttavia, va nel panico e lascia Charlie da solo.

Nick e Charlie continuano ad avere problemi simili mentre Nick cerca di capire chi è e cosa vuole. Fa ricerche sull’omosessualità e la bisessualità online e guarda i video di YouTube di un vlogger che parla di com’è essere bisessuali. Per tutta la stagione, Nick inizia a pensare che potrebbe essere bisessuale. Durante una serata al cinema con sua madre, si rende conto che gli piacciono ancora le ragazze quando guarda una scena di Keira Knightley pirati dei Caraibiuna sua cotta d’infanzia.

Nick si dichiara gay o bisessuale in Heartstopper?

Entro il Fermacuori, Nick è certo di essere bisessuale e fa coming out sia con Charlie che con sua madre (Olivia Colman). Sua madre è incredibilmente solidale ed è davvero una scena fantastica tra i due. Charlie e Nick decidono che sono ufficialmente fidanzati e che diranno ai loro cari che stanno insieme. Nick nota che non vuole fare un grande annuncio sulla sua sessualità, ma non vuole nascondere con chi sta uscendo o come si identifica.

Fermacuori è uno spettacolo così meraviglioso e sono così entusiasta che le persone lo guardino! Al momento, non è stato rinnovato per una seconda stagione, ma incrociamo le dita per ottenere presto quell’annuncio. Tutti gli otto episodi della prima stagione sono ora in streaming su Netflix.