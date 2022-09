Nick Kroll, noto come il ragazzo baciato da Harry Styles, porta il suo speciale stand-up di debutto su Netflix

Nick Kroll, noto per la sua commedia animata Grande bocca, sta tornando alla cabaret. Lo farà su Netflix. Nick Kroll: Little Big Boy è il primo stand-up speciale di Kroll in dieci anni e il suo primo per Netflix. Lo spettacolo farà il suo debutto internazionale il 27 settembre di quest’anno. Ma questo non è l’unico motivo per cui Kroll è stato nelle notizie. Di recente, alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, il cantante Harry Styles, ex membro degli One Direction, ha baciato Nick Kroll. Sorprendentemente, Kroll ha interpretato il suo co-protagonista Non preoccuparti, tesoro.

Mentre preparava il suo materiale per lo spettacolo, che intendeva filmare nel giugno 2020, Kroll è andato in tournée per tutto il 2019. Poi è scoppiata la pandemia di COVID-19. Ha affermato che tutti si sono alzati in piedi durante il blocco. Ma in seguito ha vissuto molti eventi della vita. Sentiamo la sua storia dietro la creazione dello standup.

Nick Kroll è davvero un ragazzino

Kroll ha filmato lo speciale per Piccolo Grande Ragazzo a giugno al Warner Theatre di Washington, DC Tuttavia, è sempre stato un cabarettista. Standup è sempre stato in sottofondo. Sua moglie, quando si frequentavano, gli suggerì di fare uno speciale. “Il ragazzo che Harry Styles ha baciato” è rimasto fedele e il risultato gli ha regalato un grande debutto su Netflix.

Questi grandi cambiamenti nella vita gli hanno fatto pensare a come avrebbe potuto imparare com’era essere un adulto ma non sempre si sentiva tale. Per scoprire come incorporare materiale fresco che rispecchiasse la sua nuova vita nel suo spettacolo attuale, Kroll è tornato e ci ha provato.

Il primo speciale stand-up Netflix di Nick Kroll — Little Big Boy — debutterà il 27 settembre! pic.twitter.com/bnwIl3Tup8 — Netflix (@netflix) 7 settembre 2022

Lo spettacolo è prodotto da Kroll, John Irwin, Casey Spira e Christie Smith. È diretto da Bill Benz. Dal momento che Kroll ha frequentato la Georgetown University e ha familiarità con i dati demografici del pubblico di quella città, ha deciso di filmare lo spettacolo a Washington, DC. Aspettiamo il 7 settembre quando Nick Kroll sarà pronto a farci una bella risata.

Trasmetterai in streaming questo speciale? Commenta qui sotto.

