Next Exit è interpretato da Rahul Kohli su Netflix? (dove guardare la prossima uscita)

iZombie i fan avranno una sorpresa questo fine settimana quando i co-protagonisti Rahul Kohli e Rose McIver si riuniranno per la nuova commedia di fantascienza Prossima uscita dallo scrittore e regista Mali Elfman. Prossima uscita segna il debutto alla regia di Elfman.

Karen Gillan interpreta lo scienziato ricercatore Dr. Stevenson che ha fatto un’incredibile svolta con un dispositivo noto come Life Beyond che consente ai suoi utenti di suicidarsi indolore con la certezza che c’è un aldilà al di là.

Due sconosciuti, Rose (Katie Parker) e Teddy (Kohli), si incontrano mentre condividono un’auto per i rispettivi appuntamenti di Life Beyond. Ognuno nasconde un oscuro segreto con cui deve fare i conti prima di intraprendere il suo ultimo viaggio. Rose è perseguitata da una presenza spettrale, mentre Teddy deve affrontare il suo passato. Nel cast anche Tongayi Chirisa, Tim Griffin, Diva Zappa e Nico Evers-Swindell.

La prossima uscita è su Netflix?

No, Prossima uscita non è su Netflix. La buona notizia è che in questo momento puoi guardare molti altri progetti con protagonista Rahul Kohli nel servizio, incluso L’ossessione di Bly Manor, Spuntino di mezzanottee Felice anniversario. Kohli appare anche in un episodio di Il club di mezzanotte. Puoi rivisitare iZombie per catturare anche Kohli e Rose McIver in qualsiasi momento.

Oltre ad iZombiepuoi guardare Rose McIver in Netflix Principe di Natale trilogia. Per i fan di Karen Gillan, i suoi film disponibili su Netflix sono La bolla, Frappè alla polvere da sparoe La Valle della Violenza.

Film Netflix Okja, Testa di ragno, Il paradosso di Cloverfield, Il progetto Adam, Non guardare in altoe Luminosa potrebbe interessarti se stai cercando qualcosa di simile a Prossima uscita.

Dove guardare la prossima uscita

Magnet Releasing, braccio di genere di Magnolia Pictures, sta distribuendo Prossima uscita. Magnolia Pictures ha un contratto di produzione con Hulu, quindi la maggior parte dei loro film alla fine vengono trasmessi lì. Anticipiamo di vedere Prossima uscita su Hulu entro la prima metà del 2023.

Per ora, dovrai controllare e vedere se il film è in programmazione nei cinema vicino a te, poiché è l’unico modo per guardarlo al momento.