Nevermore Academy da mercoledì è un posto reale?

Mercoledì. (Da sinistra a destra) Luis Guzmán nei panni di Gomez Addams, Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia Addams, Issac Ordonez nei panni di Pugsley Addams nell’episodio 105 di mercoledì. Cr. © 2022

Uno dei nuovi programmi Netflix più attesi dell’anno uscirà finalmente questa settimana! Mercoledì, seguendo il personaggio titolare della famosa famiglia Addams, si dirige verso lo streamer mercoledì 23 novembre e gli spettatori sono davvero contenti di questo. La serie misteriosa e inquietante è all’altezza dei precedenti titoli della Famiglia Addams e dà alla storia una nuova svolta mentre segue mercoledì nel suo nuovo collegio lontano dai suoi genitori.

Se inizi a sfogliare gli otto episodi questa settimana e inizi a chiederti se i luoghi che vedi sullo schermo sono reali, non ti biasimiamo! Mentre mercoledì vive con la sua famiglia nel New Jersey nella nuova serie, si reca nel Vermont per la sua nuova scuola. La città vicina, Jericho, è un luogo di vita reale, quindi che dire di Nevermore Academy?

Nevermore Academy è un posto reale?

Sebbene la stravagante scuola per emarginati e creature sembri fantastica, sfortunatamente non è una vera accademia. La scuola immaginaria è stata inventata dai creatori di Mercoledì, ma questo non lo rende meno divertente! Come vedrai nello spettacolo, gli studenti di Nevermore Academy sono lupi mannari, gorgoni, sensitivi, sirene e altri esseri mitici. Non c’è mai un momento di noia in questa scuola!

Dove è stato girato mercoledì?

La nuova serie è stata girata principalmente a Bucarest, in Romania, secondo The Midgard Times, dove hanno girato da settembre 2021 a marzo 2022.

Non perdere le migliori nuove serie di Netflix quando Mercoledì debutta il 23 novembre alle 12:00 PT / 3:00 ET.