Never Have I Ever’s Sarayu Blue age, Instagram, ruoli e altro ancora

Io non ho mai la stagione 3 è finalmente arrivata! Mentre la storia principale è incentrata sulle esperienze di Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), uno dei nostri nuovi personaggi preferiti nello show è in realtà la mamma di Des, Rhyah, interpretata dalla talentuosa Sarayu Blue.

Siamo sicuri che sei impegnato a sfogliare i 10 nuovi episodi su Netflix, ma una volta che hai finito potresti essere dell’umore giusto per alcuni contenuti di sfondo sulle stelle dello spettacolo. Scopri tutto quello che c’è da sapere Io non ho mai’s Sarayu Blue qui sotto!

Età blu di Sarayu

Sarayu Blue, noto anche come Sarayu Rao, è nato il 7 marzo 1975 a Madison, Wisconsin, Stati Uniti, sotto il segno zodiacale Pieces. Lei ha 47 anni.

Secondo Celebrity Heights, si stima che l’attrice 47enne sia alta circa 5 piedi e ½ pollici. Tuttavia, su Super Star Bio, si dice che l’attrice sia alta 5 piedi e 9 pollici e su KnowSize si dice che sia alta 5 piedi e 6 pollici. Quindi sembra che nessuno sia abbastanza sicuro come alta è l’attrice Rhyah. Per il momento siamo propensi a proporvi una stima.

Con la stima di ognuno che è abbastanza diversa l’una dall’altra, abbiamo preso la media e stiamo ipotizzando che l’attrice sia in realtà alta circa 5 piedi e 5 pollici. Naturalmente, non possiamo esserne certi, ma speriamo di avere presto una risposta definitiva per te.

Sarayu Blu Instagram

Come la maggior parte delle persone in questo giorno ed età, il Io non ho mai l’attrice è su Instagram. Puoi trovare il suo profilo ufficiale sotto la maniglia @sarayublue. L’attrice usa la sua piattaforma di social media per aggiornare i suoi follower sulla sua vita personale e lavorativa. Se stai cercando qualche contenuto extra, o vuoi semplicemente rimanere aggiornato sulla sua vita quotidiana, vale sicuramente la pena darle un seguito!

Ruoli di Sarayu Blue

Secondo IMDb, l’attrice ha 52 crediti di recitazione a suo nome. È nota soprattutto per i suoi ruoli in Mi sento male (2018), Bloccanti (2018), e L’unicorno (2019).

Alcuni dei suoi altri ruoli importanti includono:

A tutti i ragazzi: sempre e per sempre (2021)

Polizia medica (2020)

Nessun domani (2016)

Grey’s Anatomy (2014)

lunedì mattina (2013)

Per dare un’occhiata alla sua filmografia completa, clicca qui!

Sarayu Blue è sposata?

Blue è una donna sposata ed è ufficialmente fuori mercato dal 2014, quando si è sposata con Jonathan Blue, Direttore dello sviluppo creativo di ReKon Productions.