Never Have I Ever stagione 3 confermata per il rilascio di agosto 2022

Ci sono notizie interessanti per Io non ho mai fan! La commedia drammatica sul raggiungimento della maggiore età sta tornando sui nostri schermi prima di quanto potresti aspettarti! Il co-creatore dello show, Mindy Kaling, lo ha rivelato ai fan Io non ho mai la stagione 3 sarebbe caduta in estate, confermando anche una quarta e ultima stagione a seguire. Ora abbiamo maggiori dettagli e informazioni preliminari!

Il tanto atteso ritorno del caotico sé di Devi sta arrivando! I molti problemi di Devi nell’affrontare la sua vita romantica in modo innocuo sono qualcosa che i fan non vedono l’ora di rivivere. La fusione della cultura indiana e americana deve ancora essere esplorata nella prossima stagione.

Data di uscita Netflix della stagione 3 di Never Have I Ever

Allora, quando lo fa Non l’ho mai fatto nuova stagione su Netflix? Netflix ha annunciato che sarebbe stato abbandonato il 12 agosto 2022. È stato rilasciato come parte del Netflix è uno scherzo Fest. Analogamente alle stagioni precedenti, ci saranno un totale di 10 episodi della durata di circa 30 minuti. Lang Fisher rimarrà come sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo insieme a Mindy Kaling.

Netflix rilascia un primo sguardo alla stagione 3 di Never Have I Ever

Netflix ha improvvisamente rilasciato alcune prime foto della stagione 3. Diamo un’occhiata.

Sembra che Devi e Paxton stiano finalmente andando bene e si scambiano sguardi teneri mentre vagano per i corridoi pieni di sguardi scrutatori e adolescenziali.

Eleanor, Fabiola e Aneesa con sani sorrisi appiccicati sul viso. Ti chiedi a cosa stanno sorridendo?

Magliette grafiche! Un sogno febbrile da adolescente.

Parte 2 delle t-shirt grafiche comiche, anche se siamo sicuri che ne seguiranno altre!

Sembra che Devi stia avendo un’altra intensa conversazione con Ben. Il triangolo amoroso continuerà o Ben avrà la sua chiusura?

Una Devi sorridente e una Eleanor sconvolta? Potrebbe solo significare che ne deriverà il caos!

Questo è Anirudh Pisharody. Viene scelto per il personaggio di “Des”. In che ruolo pensi che avrà Io non ho mai?

Devi e sua madre Nalini sembrano stare bene.

