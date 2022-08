Netflix vs The Royals: il principe Harry è rimasto infelice dopo il ritratto di sua madre in “The Crown”

I conflitti tra il colosso dello streaming e la famiglia reale non sembrano finire. La corona è uno degli spettacoli di maggior successo Netflix. Tuttavia, alcune rappresentazioni problematiche dei membri reali hanno attirato l’attenzione dei media. La prossima stagione dello show ritrarrà il separazione pubblica fra Diana e Carlo e il loro divorzio. E il principe Harry è scontento del ritratto di sua madre nello spettacolo. Ecco tutto ciò che devi sapere sul motivo.

Il principe Harry NON è contento del ritratto di Diana in The Crown

La famiglia reale non è la più grande fan dello show Netflix La corona, e il gigante del flusso ora ha aggiunto un’altra pietra nell’acqua. Nella prossima stagione 5, lo spettacolo offrirà agli spettatori uno spaccato del Casa di Windsor negli anni ’90. Non sorprende che la famiglia reale non sia contenta dello spettacolo, come confermato dall’autore di Le carte del palazzo, Tina Marrone. Insieme alla separazione, lo spettacolo si concentrerà L’anno orribile della regina Elisabetta nel 1992.

Tina ha detto nell’intervista con l’Express che non sanno come gli showrunner interpreteranno la foto di Diana. Ma non sarà qualcosa che i reali vorrebbero. “Non credo che la prossima stagione di The Crown sarà qualcosa che Harry approverà seriamente nel senso del modo in cui descrive sua madre,” disse lei.

Ha anche suggerito come i reali sono infelici. E lo hanno mostrato bloccando le riprese dello spettacolo nei luoghi in cui avevano influenza. “Ad esempio, (Eton) ha rifiutato di fargli girare lì, il che si trattava senza dubbio di riconoscere i sentimenti di William che, sai, non l’avrebbero avuto”, disse Brown.

Allo stesso modo, Conte Spencerfratello della defunta Diana, Principessa del Gallesavevo negato Il permesso di Netflix di filmare nella sua casa di famiglia di Althorp. Volevano filmare il titolo colloquio di Diana dentro 1995 presso l’ex casa. Tuttavia, Earl Spencer ha risposto con “Grazie, ma no grazie” e rifiutato Netflix.

Tuttavia, uno dei membri reali, Principessa Eugenia, ha pubblicamente dichiarato il suo gradimento per lo spettacolo. Durante la loro intervista con Oprah, Meghan e Harry hanno anche ammesso di aver visto pezzi dello spettacolo. I creatori dello spettacolo cercano adolescenti Kate Middleton, Il principe Harry e il principe William per la loro ultima stagione. I Royals e noi spettatori dovremo aspettare e guardare cosa ha in tasca Netflix per accontentarli nella loro ultima stagione.

Hai visto le precedenti stagioni di La corona su Netflix? Come ti è piaciuto?

