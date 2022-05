Netflix USA aggiunge nuovi programmi Nickelodeon a giugno 2022

Netflix ha appena svelato la sua lista di giugno 2022 e tra le aggiunte a sorpresa ma gradite c’è una selezione di stagioni di vari cult della libreria Nickelodeon. Ecco una carrellata dei nuovi programmi di Nickelodeon in arrivo su Netflix negli Stati Uniti a giugno 2022.

L’unico avvertimento su queste aggiunte è che Netflix non sarà il posto migliore per guardare questi programmi poiché stanno effettivamente aggiungendo solo quelle che chiameremmo stagioni campione. Questa è una strategia che abbiamo visto attuare con ViacomCBS e Netflix ormai da diversi anni. Concedono in licenza le prime stagioni di uno spettacolo nella speranza che le persone vengano attirate su Paramount + per guardarlo per intero.

Quindi, quali nuovi spettacoli di Nickelodeon arriveranno su Netflix negli Stati Uniti a giugno 2022? Diamo un’occhiata…

Dobbiamo notare che queste aggiunte si applicano solo a Netflix negli Stati Uniti. Tutte queste nuove aggiunte arriveranno su Netflix il 22 giugno.

Tutto quello (Stagioni 2-3)

Una volta insignita del riconoscimento di essere la serie comica di sketch per bambini n. 1 in America, questa serie di lunga data è arrivata dai produttori esecutivi Kenan Thompson e Kel Mitchell. Pensare SNL per bambini. Tutto quello ha funzionato tra il 1994 e il 2005 per 10 stagioni prima di ottenere una stagione di revival nel 2019.

Netflix aggiunge le stagioni 2 e 3 dello show. La stagione 2 è andata in onda per 21 episodi tra il 1995 e il 1996, mentre la stagione 3 è andata in onda tra novembre 1996 e ottobre 1997.

Kenan e Kel (Stagioni 1-2)

Tra il 1997 e il 2000 è stato lo spettacolo comico condotto da Kenan Thompson (ora regolarmente su Sabato sera in diretta) e Kel Mitchell.

Lo spettacolo parla di due migliori amici che vivono a Chicago e sono sempre trascinati dai piani di Kenan per arricchirsi rapidamente, mentre l’amico amante dell’aranciata Kel viene trascinato avanti ma tende a rovinare le cose.

Netflix aggiunge le prime due stagioni dello show di quattro stagioni.

Guida alla sopravvivenza nelle scuole declassificate di Ned (Stagioni 1-2)

Le prime due stagioni delle tre stagioni della serie Nickelodeon Guida alla sopravvivenza nelle scuole declassificate di Ned atterrerà anche su Netflix USA il mese prossimo.

Interpretato da Devon Werkheiser, Lindsey Shaw e Daniel Curtis Lee, lo spettacolo parla di liceali che escogitano una guida per sopravvivere nella loro scuola ostile.

Zoey 101 (Stagioni 1-2)

Ultimo ma certamente non meno importante è Zoey 101 che alla fine è andato in onda per quattro stagioni e ha interpretato Jamie Lynn Spears, Paul Butcher, Sean Flynn e Victoria Justice. Netflix sta ottenendo le prime due stagioni.

In onda tra il 2005 e il 2008, lo spettacolo segue Zoey Brooks e suo fratello che frequentano il loro primo giorno in un collegio privato che iscrive ragazze per la prima volta nella sua storia.

Una volta che questi programmi verranno aggiunti a Netflix, il servizio avrà oltre 21 programmi Nickelodeon disponibili in totale. Ciò include preferiti come Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria, Vittoriosoe I thunderman più Nick mostra elencati come Netflix Originals che includono Pinky Malinky e Glitch Tech.

Nel 2022 anche Netflix negli Stati Uniti ha ottenuto la licenza Genitori abbastanza strani! e Quella ragazza giaceva che è stato rinnovato per una stagione 2.

Quale di questi programmi di Nickelodeon guarderai a giugno 2022? Fatecelo sapere nei commenti in basso.