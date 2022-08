Netflix unisce “Riverdale” e “Stranger Things” in “Do Revenge”

Sia Riverdale che Stranger Things si sono calmati dopo aver mandato in onda le rispettive stagioni quest’anno. Ma se ti sono mancate le due stelle, Camila Mendes di Riverdale e Maya Hawke di Stranger Things, non preoccuparti. Le due stelle torneranno da te prima del previsto. Le ragazze si sono unite a Do Revenge nell’ultima commedia dark per adolescenti di Netflix. Lo streamer ha precedentemente svelato alcune prime immagini e ora ha rilasciato un nuovo trailer teaser.

Netflix pubblica il teaser di Do Revenge

L’ambientazione è una scuola superiore privata d’élite, ma non confonderla come un’altra Clueless o Mean Girls. Le ragazze non sono concentrate nel trasformarsi in fashioniste per adattarsi al cliché popolare, ma sono qui per fare del male a coloro che le hanno offese.

Cosa fai quando qualcuno ti ha fatto del male? Tu fai vendetta. Ed è così che inizia il teaser trailer dell’ultima commedia dark per adolescenti di Netflix. Camila istiga Maya a intraprendere un’azione contro gli autori e dopo un piccolo sfogo di Maya, i due si uniscono. Abbiamo anche uno sguardo al volto sorridente di Austin Abrams che non ha rimpianti per quello che ha fatto alla sua ragazza.

Dal trailer, non possiamo dire esattamente fino a che punto si spingeranno i due nella vendetta esatta, ma una cosa che non verranno presi in considerazione nella loro follia di vendetta è la grammatica corretta.

Di cosa parla il film?

Drea (Camila) vuole vendicarsi del suo ragazzo, Max (Abrams) per aver infranto la sua fiducia e aver fatto trapelare il suo sex tape. D’altra parte, una voce viziosa ha danneggiato la reputazione di Eleanor (Maya). Rendendosi conto che hanno lo stesso obiettivo, i due adolescenti fanno squadra. Quelli che hanno fatto loro un torto non hanno idea di cosa accadrà per loro.

La scrittrice di Thor: Love and Thunder, Jennifer Kaytin Robinson, dirigerà il film. Jonathan Daviss, Alisha Boe, Paris Berelc, Sophia Turner, Taila Ryder, Rish Shah, Maia Reficco e Ava Capri recitano insieme a Hawke e Mendes.

Per vedere di più dei due e dei loro piani dovremo aspettare che lo streamer rilasci il trailer completo. Ma sicuramente, questo trailer comico ha già suscitato il nostro interesse.

Il film arriva il 16 settembre.

