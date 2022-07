Netflix UK acquisisce i diritti di “Rogue Agent” con Gemma Arterton

Netflix ha acquisito i diritti internazionali per i film polizieschi Agente canaglia (conosciuto anche come Freegard) nel Regno Unito. In particolare, il film non arriverà su Netflix negli Stati Uniti. Con Gemma Arterton e James Norton, il film arriva su Netflix UK a fine luglio 2022.

Diretto da Declan Lawn e Adam Patterson, il film è basato sulla vera storia del truffatore britannico Robert Hendy-Freegard che si è travestito da agente dell’MI5 mentre lavorava come barista e venditore di automobili.

Gemma Arterton guida il cast e recita al fianco di Sarah Goldberg, James Norton (che interpreta lo stesso Freegard), Shazad Latif, Freya Mavor, Jimmy Akingbola e Julian Barrat.

I Netflixers di tutto il mondo possono scoprire di più sull’artista della truffa nella serie di docu Netflix Original recentemente pubblicata Il burattinaio: caccia all’ultimo truffatore che è stato rilasciato nel gennaio 2022.

Il film uscirà nelle sale negli Stati Uniti nell’agosto 2022, ma arriverà su Netflix UK per la prima volta il 27 luglio 2022.

Sulla base dei nostri dati attualmente, solo Netflix nel Regno Unito e in Irlanda è attualmente impostato per trasmettere il film poiché altre regioni non includono il titolo nelle loro prossime sezioni.

Netflix acquisisce regolarmente i diritti di distribuzione internazionale dei film in regioni selezionate in cui ritengono accettabile il prezzo da pagare per portare il film e dove ritengono che il film possa essere popolare. Ad esempio, all’inizio di quest’anno abbiamo visto Netflix Regno Unito e Irlanda acquisire i diritti di streaming Giro notturno esclusivamente.

Volere Agente canaglia essere su Netflix negli Stati Uniti?

Negli Stati Uniti, il film sarà distribuito da IFC Films e AMC+ (AMC è di proprietà di AMC+ e IFC Films), anche se potremmo vedere il film cadere su Netflix USA nei prossimi anni. I film IFC in genere arrivano su Netflix negli Stati Uniti 2-3 anni dopo la loro uscita nelle sale.

Più di recente, abbiamo visto l’uscita del film britannico, Segreti ufficiali sul servizio lo scorso settembre. Abbiamo anche visto Scomparsa a Clifton Hill aggiunto a Netflix USA alla fine di maggio 2022 e ha funzionato abbastanza bene da comparire nella top 10 di Nielsen.

Verrai a controllare? Agente canaglia su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.