Netflix twitta Seven Eleven con la multiforme Millie Bobby Brown, ma cosa ci fa Eminem qui?

Cose più strane L’attrice Millie Bobby Brown ha per sempre innamorato Netflix. Oltre a recitare in più progetti Netflix, Millie è anche un’enorme celebrità di cui Netflix ama pubblicare sui propri social media. Ci sono migliaia di post di apprezzamento e meme sull’account Twitter di Netflix per lei.

Tuttavia, in un nuovo post di Netflix, le persone stanno individuando il famoso Il rapper americano Eminem dentro. Vediamo cosa sta succedendo nel tweet.

La gente sta individuando Eminem tra sette Millie Bobby Brown

L’ultima stagione di Cose più strane ha portato Netflix a un successo senza precedenti. Nessuno spettacolo nella storia recente è stato in grado di fare cosa Cose più strane ha fatto. Ecco perché anche dopo settimane dall’uscita della stagione in corso, Netflix sta ancora celebrando la star dello show, Millie, e mostrando il suo apprezzamento.

In un nuovo tweet di Netflix Geeked, sette volti di Eleven di diverse stagioni sono stati modificati insieme alla didascalia, “sette undici.”

È un tweet esilarante che ha sicuramente deliziato i fan. Tuttavia, un appassionato fan ha individuato un’improbabile somiglianza di Millie con il rapper Eminem e l’ha sottolineato in una risposta.

Quello è Eminem.. Non vedo Eleven pic.twitter.com/NcYklMfECp — Frobo #SaveLegendsOfTomorrow (@SupercorpHope) 11 luglio 2022

Millie ha qualche somiglianza con Eminem, specialmente durante la prima stagione di Cose più strane. Tuttavia, non è l’unica somiglianza che i fan hanno individuato.

Un altro popolare doppelganger di Millie è il famoso cantautore americano Halsey. La stessa cantante popolare ha ammesso che Millie è un attore degno che può interpretare la cantante in un film, definendola persino una sorella.

LEGGI ANCHE: Millie Bobby Brown e Noah Schnapp volevano che metà della popolazione di Hawkins morisse in un massacro, ma i Duffer avevano altri piani

Thor: Amore e tuono attrice Natalie Portman ha anche una strana somiglianza con Millie Bobby Brown.

Quando rivedremo Millie?

Millie ha intrapreso molti progetti in questo momento. Lei ha tre progetti consecutiviè in fase di sviluppo al momento. Anche il suo sequel del successo del 2020 Enola Holmes ha completato le riprese.

A parte questo, apparirà anche come Undici per l’ultima volta Cose più strane‘ ultima stagione, e Millie ha anche firmato un film ad alto budget con i fratelli Russo.

Vedete una somiglianza tra Millie ed Eminem? Sentiti libero di condividere le tue risposte con noi nei commenti qui sotto.

Il post Netflix Tweets Seven Eleven con la multiforme Millie Bobby Brown, ma cosa ci fa Eminem qui? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.