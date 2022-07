Netflix Tudum 2022: programma completo della vetrina e cosa aspettarsi

Netflix sta riportando Tudum per il secondo anno. Il 24 settembre, Netflix presenterà la sua prossima lista di film e spettacoli in arrivo per il resto del 2022, 2023 e forse anche oltre. Si prevede che saranno presenti oltre 100 serie e film (Netflix ne ha almeno 900 in sviluppo, secondo le nostre informazioni).

Netflix ha lentamente iniziato a mostrare le sue prossime liste con vari live streaming durante tutto l’anno. Geeked Week e Tudum celebrano entrambi il loro secondo anniversario nel 2022. Geeked Week è un evento di 5 giorni in cui Netflix mette in mostra alcuni dei suoi contenuti di genere, come la sua formazione horror, fantascientifica e anime.

Tudum è un po’ più ampio di Geeked Week e mette in evidenza in particolare i contenuti di tutto il mondo e di ogni genere. L’evento Tudum di Netflix non deve essere confuso con il blog Tudum di Netflix istituito a novembre 2021 e ancora operativo.

Programma Netflix Tudum 2022

In tutto, ci saranno cinque eventi il ​​24 settembre, anche se per la maggior parte delle persone la realtà è che in realtà si svolge nel corso di due giorni.

Vetrina coreana alle 11:00 KST

alle 11:00 KST Vetrina indiana alle 11:00 IST

alle 11:00 IST Vetrina USA, UE e America Latina alle 10:00 PT

alle 10:00 PT Vetrina del Giappone il 25 settembre alle 13:00 JST

Ecco una vista tabellare dei quattro eventi a venire:

Fuso orario locale Fuso orario PST Fuso orario EST Fuso orario GMT Fuso orario Tudum: Corea 11:00 KST 19:00 – 23 settembre 22:00 – 23 settembre 2:00 – 24 settembre Tudum: India 11:00 IST 22:30 – 23 settembre 1:30 – 24 settembre 5 :30 – 24 settembre Tudum: USA, UE e LATAM 10:00 PST 10:00 – 24 settembre 13:00 – 24 settembre 17:00 – 24 settembre Tudum: Giappone 13:00 JST 21:00 – 24 settembre 00:00 – 25 settembre 4:00 – 25 settembre

Per stuzzicare l’appetito, Netflix ha compilato un piccolo teaser trailer per l’evento globale dei fan di seguito, oltre a una anticipazione su cosa puoi aspettarti:

Sintonizzati per un’entusiasmante giornata di notizie esclusive, filmati inediti, trailer e primi sguardi, nonché interviste con le più grandi star e creatori di Netflix. L’evento virtuale gratuito è una celebrazione del fandom di Netflix ed è dedicato alla condivisione dello scoop su oltre 100 programmi, film e speciali preferiti dai fan da tutto il mondo”.

Pronostici Netflix Tudum 2022

Ora per la nostra parte preferita. Prevedere cosa potrebbe essere in arrivo, dato che nessuno dei programmi per lo spettacolo deve ancora essere annunciato.

Ci è stato detto che riceveremo un programma aggiornato di ciò che arriverà “all’inizio di settembre 2022”.

Prima di entrare nelle nostre previsioni, ecco un promemoria di alcuni dei più grandi spettacoli e film da presentare nel 2021:

Avviso rosso

Più cadono

Bridgerton

Ozark

Rapina di denaro

L’uomo di sabbia

Emilia a Parigi

Esercito di ladri

Non guardare in alto

The Witcher: Origine del sangue

L’Accademia degli Ombrelli

Quindi prevediamo alcuni dei titoli che potremmo vedere al Tudum 2022 di Netflix. Stiamo trattando specificamente alcuni dei titoli in lingua inglese che potrebbero apparire.

Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria – Questa serie ha terminato le riprese durante l’estate e una prima occhiata alla nuova serie è attesa da tempo.

– Questa serie ha terminato le riprese durante l’estate e una prima occhiata alla nuova serie è attesa da tempo. Gabinetto delle Curiosità – L’imminente serie antologica dell’orrore di Netflix diretta da Guillermo del Toro ed è la loro più grande aggiunta di Halloween dell’anno, quindi ci aspetteremmo di vedere qualche altro filmato a settembre.

Cipolla di vetro: un mistero di Knives Out / Knives Out 2 – Uno dei più grandi film di Netflix del 2022 debutterà al Toronto International Film Festival prima di approdare su Netflix a livello globale. Ci aspettiamo che sia dopo Tudum, quindi quasi sicuramente otterremo maggiori informazioni qui.

– Uno dei più grandi film di Netflix del 2022 debutterà al Toronto International Film Festival prima di approdare su Netflix a livello globale. Ci aspettiamo che sia dopo Tudum, quindi quasi sicuramente otterremo maggiori informazioni qui. Pinocchio di Guillermo Del Toro – Un’ipotesi facile qui. Dato che il nuovo film di Del Toro sarà presentato in anteprima a dicembre 2022 (che dovrebbe arrivare il 16 dicembre), probabilmente faremo un tuffo nel nuovo film.

– Un’ipotesi facile qui. Dato che il nuovo film di Del Toro sarà presentato in anteprima a dicembre 2022 (che dovrebbe arrivare il 16 dicembre), probabilmente faremo un tuffo nel nuovo film. Un pezzo – Abbiamo dato il nostro primo sguardo a One Piece alla Geeked Week all’inizio di quest’anno, quindi potremmo dare uno sguardo più ampio a Tudum?

Luna Ribelle – Il nuovo film di Zack Snyder sta attualmente girando il suo primo di due film in arrivo e dato quanto abbiamo già visto, si spera di poter dare una prima occhiata a Tudum.

– Il nuovo film di Zack Snyder sta attualmente girando il suo primo di due film in arrivo e dato quanto abbiamo già visto, si spera di poter dare una prima occhiata a Tudum. Astronauta – Non abbiamo ancora visto nulla sul prossimo film spaziale di Adam Sandler, quindi questa potrebbe essere la nostra prima possibilità?

– Non abbiamo ancora visto nulla sul prossimo film spaziale di Adam Sandler, quindi questa potrebbe essere la nostra prima possibilità? Sonno – Il grande film Netflix di Jason Momoa è ancora previsto per l’uscita su Netflix quest’anno. Potremmo vedere di più a Tudum?

– Il grande film Netflix di Jason Momoa è ancora previsto per l’uscita su Netflix quest’anno. Potremmo vedere di più a Tudum? La corona – Data l’ampia copertura di Tudum, è molto probabile che avremo dei filmati della quinta stagione prima dell’uscita della quinta stagione su Netflix nel novembre 2022.

– Data l’ampia copertura di Tudum, è molto probabile che avremo dei filmati della quinta stagione prima dell’uscita della quinta stagione su Netflix nel novembre 2022. La madre – L’arrivo previsto per la fine del 2022, questo nuovo film d’azione di Jennifer Lopez potrebbe essere completamente svelato a Tudum.

– L’arrivo previsto per la fine del 2022, questo nuovo film d’azione di Jennifer Lopez potrebbe essere completamente svelato a Tudum. Il problema dei tre corpi – Potrebbe essere troppo presto per qualcosa in questa nuova serie di Db Weiss e David Benioff, ma sono state girate per tutto il 2022, quindi potrebbero esserci abbastanza filmati per garantire almeno alcune prime immagini.

The Witcher: Origine del sangue – Secondo Pinocchio, probabilmente avremo una data di uscita e filmati aggiuntivi dalla prossima serie prequel di The Witcher che dovrebbe arrivare a Natale.

Cosa vuoi vedere alla vetrina Tudum 2022 di Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.