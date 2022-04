Netflix trasmetterà in streaming “Drifting Home” un anime di formazione dello stesso studio che ci ha regalato “A Whisker Away”

La libreria di anime di Netflix è un mondo completamente diverso. Hanno anime che vanno da quelle adatte ai bambini fino a far venire i brividi ai loro genitori. E fino ad ora, Netflix deve ancora annunciare un anime per bambini. Ma questo cambia oggi. La piattaforma di streaming ha annunciato un nuovo anime per bambini Alla deriva per casa. Il nuovo anime ha alle spalle uno studio acclamato dalla critica che garantisce la qualità del film.

Scopriamo insieme di cosa tratta il nuovo film.

Di cosa parla Drifting Home su Netflix?

Il film anime parla di relazioni, legami e capacità di perdonare gli altri. Il film ruota intorno Kosuke e Natsume, che sono stati vicini fin da quando erano bambini. Tuttavia, una volta il nonno di Kosuke Yasutsugu muore in prima media, il loro la connessione inizia a svanire.

"Alla deriva per casa" dello Studio Colorido, noto per “Penguin Highway” e “A Whisker Away" inizia lo streaming in tutto il mondo dal 16 settembre! Del director de Penguin Highway llega esta nuova gioia dell’animazione: Hogar a la deriva. ¡Estreno il 16 settembre su Netflix! pic.twitter.com/0wbXEJaFgS — Netflix Anime (@NetflixAnime) 25 aprile 2022

Kosuke e i suoi compagni di classe si intrufolano in un complesso di appartamenti che sta per essere distrutto e che si dice sia infestato dai fantasmi un giorno durante le loro vacanze estive. Kosuke e Natsume sono cresciuti entrambi lì. Pertanto, ha molti ricordi per loro. Lì, Kosuke incontra Natsume e gli viene chiesto se sappia dello strano Noppo. Ma all’improvviso, vengono coinvolti in bizzarri fenomeni.

Un grande oceano li circonda quando si svegliano. Si uniscono per cercare di vivere mentre il complesso di appartamenti galleggia su un mare misterioso con Kosuke e gli altri a bordo.

Giocare a Kosuke Kumagai lo è Mutsumi Tamura e Natsume Usagiuchi lo è Asami Seto.

Le menti dietro il film

Ishida dirige diretti Alla deriva per casabasato su una sceneggiatura con cui ha scritto insieme Hayashi Mori (Cellule al lavoro! Codice nero). Twin Engine si occupa della produzione del film, mentre Studio Colorido si occupa dell’animazione.

Studio Colorido ha ricevuto consensi in tutto il mondo per Un soffio di distanzauscito su Netflix nel 2020, dopo l’uscita del loro primo lungometraggio, Autostrada dei pinguininel 2018.

Alla deriva per casail tanto atteso terzo lungometraggio della compagnia, ha gli straordinari fan dell’animazione che si aspettano dallo studio, con uno stile visivo che trasporta gli spettatori dalla realtà a un regno magico.

Il film inizierà in streaming a livello globale 16 settembreth solo su Netflix.

