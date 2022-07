Netflix trascina “Bridgerton: The Musical” in tribunale, cercando una pausa negli allestimenti

Ricchezza, amore e tradimento. Ambientato sullo sfondo dell’era della reggenza in Inghilterra, Bridgerton è una serie televisiva splendidamente filmata basata sulla famosa serie di romanzi di Julia Quinn. Con l’attore emergente, Regé Jean Page nei panni del Duca e Phoebe Dynevor, la sua olandese, nella prima stagione, le interpretazioni dei loro personaggi sono state eccellenti. Nella stessa stagione, infiammare le scene di fuoco tra il cast principale è stato un dialogo trasformato in canzone, “Brucia per te,” che è stato al centro delle polemiche ultimamente. Si scopre che Netflix ha due centesimi da dare su quest’ultima controversia.

Netflix fa causa ai produttori di Bridgerton: The Musical per violazione del copyright

11 mesi fa, una squadra composta da due protagonisti di un video musicale, Abigail Barlow ed Emily Bear, ha pubblicato una canzone intitolata “The (non ufficiale) Bridgerton Musical” sul proprio canale YouTube. La canzone conteneva un video basato su una scena tra il Duca e la Duchessa della prima stagione e utilizzava le sceneggiature dei dialoghi della serie come testo. Il team ha ricevuto molto apprezzamento dal pubblico e ha persino vinto un Grammy per lo stesso, non rendendosi conto delle imminenti questioni legali che li attendevano.

Le cose hanno preso una svolta brusca quando Netflix, il legittimo proprietario dello spettacolo, ha notato le attività illegali eseguite dalla società Barlow and Bear. Il duo ha tenuto concerti al Kennedy Center di Washington, DC, all’inizio di questa settimana, addebitando commissioni più elevate ai VIP.

Netflix andava bene con il gruppo che rendeva un omaggio non ufficiale allo spettacolo, ma quando la compagnia ha iniziato a guadagnare attraverso i concerti, lo streamer non poteva più lasciare che le cose continuassero come prima.

Netflix fa causa ai creatori di “Bridgerton The Musical” per violazione, cerca di interrompere gli allestimenti dal vivo https://t.co/S9ED02GyDY — Deadline Hollywood (@DEADLINE) 30 luglio 2022

Uno dei principali indizi della causa è stato “Netflix Worldwide Entertainment, in quanto titolare del copyright di Bridgerton, ha il diritto esclusivo di autorizzare opere derivate basate sulla serie. E in quanto registrato dal titolare del marchio BRIDGERTON, solo Netflix Studios ha i diritti di promuovere il marchio Bridgerton.“

La causa ha inoltre affermato che “Barlow & Bear” ha preso preziose IP (proprietà intellettuale) dallo spettacolo dello streamer e ha continuato a costruire un marchio internazionale.

Cosa si può prevedere al termine del procedimento giudiziario?

La causa ha anche affermato che la compagnia si era esibita falsamente nel concerto sotto il nome di “Netflix Bridgerton”. Questo era completamente contro le regole e i regolamenti sul copyright.

“Barlow & Bear non possono prendere questo diritto, reso prezioso dal duro lavoro degli altri, per se stessi, senza permesso. Eppure è esattamente quello che hanno fatto, ” ha affermato Netflix.

Finora, gli imputati sono rimasti a bocca aperta sulla causa, ma non hanno alcuna possibilità di sfruttare il Bridgerton proprietà intellettuale. Inoltre, Netflix ha dato ripetuti avvertimenti di non andare oltre i limiti di Bridgerton leggi sul diritto d’autore. La società apparentemente non ha rispettato lo stesso.

Entro la fine del processo, possiamo anticipare che “Barlow & Bear” dovrà affrontare complicazioni legali, che potrebbero richiedere loro di pagare a Netflix un certo importo. Per lo meno, la messa in scena probabilmente si fermerà nel prossimo futuro.

