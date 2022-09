Netflix trapela accidentalmente la descrizione dell’episodio della quinta stagione di “Cobra Kai” e i fan ne sono felici

Dal giorno Cobra Kai, stagione 5, era in produzione. Il i fan hanno fatto supposizioni su cosa sarebbe successo dopo nello show. E ora che il giorno dell’uscita dello spettacolo si avvicina, i fan stanno diventando più irrequieti che mai. Ora, quale potrebbe essere il cosa più terribile puoi arrivare prima dell’arrivo ufficiale del tuo programma preferito? Sono gli spoiler, giusto? E quando lo stesso gigante dello streaming fa il errore di fuoriuscita alcune informazioni, i fan di solito diventano scandalosi.

Tuttavia, in questo caso, quando Netflix ha fatto trapelare accidentalmente le descrizioni degli episodi della quinta stagione, i fan ne sono sorprendentemente contenti. Sono non maledicendo il gigante dello streaming, e hanno le loro ragioni. Stagione 4 di Cobra Kai finito con alcuni grandi cliffhanger. I fan avevano usato questo tempo per creare le loro teorie e discutere vari aspetti della prossima stagione. Quando sono usciti il ​​trailer ufficiale e il poster, fans ha notato molti piccoli dettagli e li ha anche evidenziati. Sono stati deluso e arrabbiato anche su alcuni dettagli. Ma ora Netflix ha commesso questo enorme errore, eppure i fan non stanno reagendo come fanno di solito. Ecco il Motivo.

Netflix ha erroneamente esposto alcune informazioni cruciali sulla stagione 5 di Cobra Kai

Commettere errori è un atto normale, ma accidentale perdita di informazioni prima dell’uscita ufficiale dello show non è qualcosa che un fan sfegatato vorrebbe mai. Tuttavia, nonostante abbiano queste informazioni, i fan dello spettacolo lo sono felicissimo perché hanno ottenuto ciò che volevano sapere senza grandi spoiler. Netflix sono trapelati accidentalmente i titoli e le trame di episodi da 1 a 5.

Cobra Kai: Stagione 5 (Eps 1 – 5 titoli/trama trapelati) da cobrakai

Gli episodi sono più a lungo che nelle stagioni precedenti questa volta. In apertura di stagione, vedremo Terry Argento mantenendo la sua promessa di espandere il catene di Cobra Kai in tutta la Valle. Come abbiamo già visto nel trailer, Chozen e Daniel complotteranno contro Silver. Mentre Robby e Johnny riconciliare i loro problemi nel finale della stagione 4, Miguel troverà la verità su suo padre in Messico. Tuttavia, tornerà dal Messico sano e salvo e affronterà ancora una volta Robby come suo rivale.

Le donne nello spettacolo, Tory, Sam, Amanda, e Carmen, vedranno anche le loro vite sconvolte. Sam ha finalmente deciso della sua relazione con Miguel. Insieme alle storie di questi personaggi, ne vedremo anche alcuni volti nuovi da L’universo di Karate Kid. Il i fan sono felici sulla fuga di notizie perché nessuna delle informazioni rivela importanti spoiler. Ci sono anche altri motivi per la loro felicità.

Perché i fan sono estremamente felici?

L’insolito reazioni dei fan sono per questi motivi. Insieme ai lunghi episodi e ai titoli, sono finalmente felici di vedere qualcosa in più sulla stagione. Sono pari speculando su chi sarebbe venuto e anche quando.

Capiamo l’eccitazione che stai provando in questo momento. Condividi le tue opinioni sulla trama degli episodi da 1 a 5 con noi nei commenti. L’hype non è facile da controllare ora. Aspettando 9 settembre ormai è diventato un lavoro difficile. Dicci cosa faresti per mantenere la calma mentre lo aspetti.

